Op. Dr. Bülent Demir: Meme estetiğine dair şehir efsaneleri kadınları korkutuyor

* YANLIŞ: Memelerini estetikle büyütenler, anne olduklarında bebeklerini emziremez.

Op. Dr. Bülent Demir: Yaygın bir yanlış inanış. Meme büyütme ameliyatında kullanılan protezler, meme dokusuna temas etmez. Ayrıca operasyon sırasında süt kanallarına zarar verilmez. Meme büyütme ameliyatı geçirmiş bir kadın, bebeğini rahatlıkla emzirebilir. Protezin sütü artırma ya da azaltma gibi bir etkisi de yoktur.



* YANLIŞ: Meme ameliyatları, meme ucunda hissizliğe yol açar.

Op. Dr. Bülent Demir: Ameliyattan hemen sonra geçici bir hissizlik oluşması beklenen bir durumdur. Ancak tamamen bir his kaybı oluşması riski çok düşüktür. Meme ucunun alınmasını gerektiren bir durum yoksa, tamamen bir his kaybı yaşanmasını beklemeyiz.



* YANLIŞ: Meme büyütme ameliyatından sonraki iyileşme süreci çok uzun sürer.

Op. Dr. Bülent Demir: İyileşme sürecini etkileyen temel faktör, kullanılan tekniktir. Ancak hangi teknik olursa olsun, hasta ortalama 1 hafta içinde işine başlayabilecek kadar iyileşir.



* YANLIŞ: Meme büyütmek için kullanılan protezler kolayca yırtılıp patlayabilir.

Op. Dr. Bülent Demir: Bu da bir başka şehir efsanesi. Protezler, günlük yaşamdaki hareket ve çarpmalara karşı dayanıklıdır. Patlamaları sanıldığı kadar kolay değildir. Protezler ancak kurşunlanma veya kesici alet yaralanmaları gibi ciddi travmatik durumlarda yırtılabilir ya da patlayabilir.





* YANLIŞ: Meme protezi zaman içinde kanser yapar.

Op. Dr. Bülent Demir: Meme protezlerinin kanser yaptığına dair bilimsel bir veri yok. Bugüne kadar ortaya çıkmış herhangi bir vaka da yok. Ayrıca kullanılan implantlar vücuda uyumlu ve FDA onaylıdır.



* YANLIŞ: Meme büyütmek için kullanılan silikon, protez ya da implantlar doğal bir görüntü oluşturmaz.

Op. Dr. Bülent Demir: Meme büyütme ameliyatlarında amaç memeyi sadece büyütmek değil, aynı zamanda şekillendirmektir. Günümüzde farklı şekil ve boyutlarda çok sayıda silikon, protez ve implantlar üretilmektedir. Eğer hastanın vücut tipine uygun olarak kişiselleştirilmiş bir materyal kullanılırsa, doğal görünüm elde etmek mümkündür.



* YANLIŞ: Meme ameliyatları sadece estetik kaygıyla yapılır.

Op. Dr. Bülent Demir: Bu da yanlış bir bilgi. Örneğin çok büyük meme, kişide omurga, sırt ve boyun ağrılarına yol açabilir. Kişiyi öne doğru çeken ağırlığın etkisiyle duruş bozuklukları sıklıkla görülür. Ayrıca istediği gibi giyinemeyen kadın, günlük yaşamında da bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu sıkıntıları yaşayan kadına yapacağımız meme küçültme ameliyatı, estetik kaygının yanında sağlık için yaptığınız bir operasyondur.



* YANLIŞ: İzsiz meme estetiği mümkündür.

Op. Dr. Bülent Demir: Her cerrahi operasyon, vücutta iz bırakır. Ancak bu izler zamanla belirsiz hale gelir. Bir de meme ameliyatlarında cerrahlar izleri genellikle meme altı bölgesi, koltuk altı gibi bölgelere saklarlar. Bu sayede hastanın izlerle ilgili bir şikayeti olmaz.



* YANLIŞ: Meme estetiği basit bir operasyondur, her cerrah yapabilir.

Op. Dr. Bülent Demir: Hiçbir cerrahi operasyon basit değildir. Meme estetiğinde de cerrahın anatomi bilgisi, el becerisi ve deneyimi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla her cerrahın meme estetiği yapabileceğini söylemek büyük yanlıştır.