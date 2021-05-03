Son dakika | Dikkat çeken araştırma sonucu! Antikor düzeyleri o kişilerde 3 kat arttı

"KOVİD GEÇİRENLERDE AŞI SONRASI ANTİKOR DÜZEYİ ÜÇ KAT ARTTI"

Koronavirüs atlatan kişilerde aşı sonrası antikor düzeylerinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek ise,"Çalışma iki grup halinde sürdürüldü. Birinci grup enfekte olan sağlık çalışanı, ikinci grup ise hiç enfekte olmayan sağlık çalışanı olarak belirlendi. Bu iki gruba Sinovac aşıları yapıldı. Çalışma sonrası çarpıcı veriler ortaya çıktı. Birinci grupta enfekte olan 75 kişide antikor düzeyi 200'ün üzerinde çıktı. Ancak ikinci dozda bu antikorların yüzde 16 oranında düştüğünü görüldü. Ancak doğal antikorlardan sonra aşılama ile beraber antikorun üç kat arttığını belirledik. Buradan şu sonuca varabiliriz; Enfekte olan kişilerin vücudu virüsü tanıdığı için aşı sonrası antikor düzeyi yükseliyor. Aşılama gerçekten çok önemli. Hastalıktan koruma ve yoğun bakıma düşmeme konusunda elimizdeki tek silah aşılamadır" diye konuştu.

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