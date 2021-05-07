Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Çocuğunuzun asabiyetinin nedeni geniz eti olabilir

Geniz eti, burun ve boğaz arasına yerleşmiş üzüm salkımına benzeyen bir dokudur. Burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalayan geniz eti, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorlar da üretir. Ancak bu doku bazen büyüyebilir ya da iltihaplanabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, çocukluk çağında sık görülen geniz eti büyümesi ve geniz eti iltihabının birçok soruna yol açabileceğini söyledi: "Geniz eti, temel olarak iki yolla problem oluşturur. Birincisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi kapatır ve 'tıkayıcı uyku apnesi' denilen, uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemlere yol açar. İkinci olarak; geniz eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz etinin yerleştiği bölüm nedeniyle üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olur."

GENİZ ETİ OLAN ÇOCUKLAR BİRBİRİNE BENZİYOR

Geniz eti bulunan çocuklarda yüz şeklinin de değiştiğini belirten Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Problemin uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağzın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize 'adenoid yüz' denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuklar birbirlerine benzer. Bu hastaların yüz görünümü çok tipiktir, hatta kapıdan girdiklerinde bile tanı koymamız mümkündür" dedi.



AKLA GELMEDİĞİ İÇİNTEDAVİ GECİKTİRİLİYOR

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, çocukta dikkat dağınıklığı ve asabiyet varsa geniz eti sorunundan şüphelenmek gerektiği konusunda ebeveynleri uyardı: "Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa sebebi geniz eti olabilir. Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor."

AKCİĞER İLTİHABINA DA YOL AÇABİLİR

"Geniz eti çocukların büyümesini ve gelişmesini olumsuz etkiliyor" diyen Dr. Yıldırım, geniz etinin çocuklarda neden olabileceği sorunları şöyle sıraladı: "Bu çocuklarda tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı gibi problemlerle karşılaşılabilir."

TEDAVİSİ İLAÇ YA DA GÜNÜBİRLİK AMELİYAT

Geniz etini teşhis etmenin kolay olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, tedavi yöntemleri hakkında da şunları söyledi: "Kulak burun boğaz uzmanlarının sahip olduğu endoskop ile ağız içerisinden veya fleksibil endoskop ile burun içerisinden kolayca saptanabilir. Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda lateral nazofarenks grafisi ile de saptanabilir. Aktif enfeksiyon varlığında ilaçla tedavi ettikten sonra mutlaka endoskopla tekrar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için kortizonlu burun damlaları denenebilir veya günübirlik ameliyat ile tedavi gerçekleştirilebilir."