Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "koronavirüs kaynaklı ölümler saklanıyor" iddialarına yanıt! CHP'nin iddiaları yine yalan çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "koronavirüs ölümleri saklanıyor" iddialarına yanıt verdi. Bakan Koca Özkan'ın sözlerine ilişkin "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın iddialarına yanıt verdi.
COVID ÖLÜMÜ SAKLANIYOR İDDİASINA YANIT
Bugün bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Covid-19 tedavisi gören bir hastamızın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak kişinin covid ölümünün saklandığı iddia edilmektedir. Ekte hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belgeyi ve kayıtlarımızdaki ölüm belgesini paylaşıyoruz.
KOMİSYON TARAFINDAN İNCELENDİ
Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde covid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir.
AYNI GÜN ONAYLANDI
Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporu hekim tarafından onaylanmış ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın covid-19 pozitif olduğu ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır.
İddia edildiği gibi hasta covid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir.
BİR SÜRE SONRA NEGATİF ÇIKTI
Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra pcr test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir.
ŞÜPHELİ HALE GETİRMENİN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR
Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur.
Müteveffa Cemal Küçükşahin beye Allah'tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum.
Kamuoyuna saygıyla sunarım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." dedi.
CHP'Lİ ÖZKAN'IN İFTİRASI YALAN ÇIKTI
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor. Virüsle mücadele etmek yerine saklamak niye? Vakaları da böyle mi gizliyorsunuz? Şeffaflık nerede?" ifadelerini kullanmıştı.
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