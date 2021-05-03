Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

ACİL DURUMLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Tokur, "Tek kullanımlık solunum cihazı diğer elektromekanik solunum cihazlarında farklı olarak elektrik enerjisi ya da benzer bir enerji kullanmayan hastane içinde ve dışında tüm ortamlarda kullanılabilen bir cihaz. Aslında acil durumlar için geliştirilmiş bir ürün. Önemi korona döneminde daha çok ortaya çıktı." dedi.