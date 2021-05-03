Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı
Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Mahmut Tokur, cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.
Kahramanmaraş'ta tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor?
Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Mahmut Tokur, cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.
ACİL DURUMLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ
Tokur, "Tek kullanımlık solunum cihazı diğer elektromekanik solunum cihazlarında farklı olarak elektrik enerjisi ya da benzer bir enerji kullanmayan hastane içinde ve dışında tüm ortamlarda kullanılabilen bir cihaz. Aslında acil durumlar için geliştirilmiş bir ürün. Önemi korona döneminde daha çok ortaya çıktı." dedi.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Tokur, canlı yayında cihazın nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı. Elektrik enerjisine ihtyacı olmadığını belirten Tokur, "Çalışabilmesi için sadece arkadan bir hava ya da oksijen desteği yeterli." şeklinde konuştu.
Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi.
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