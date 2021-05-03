03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor? Detayları muhabiri aktardı.  cerrahisi uzmanı Dr. , cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
Yerli ve milli tek kullanımlık solunum cihazı üretildi! Nasıl çalışıyor? A Haber canlı yayınında anlattı

'ta tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi. Elektriksel ihtiyacın olmadığı cihaz nasıl çalışıyor?

Detayları muhabiri aktardı. cerrahisi uzmanı Dr. , cihaz ile ilgiler bilgiler verdi.

ACİL DURUMLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Tokur, "Tek kullanımlık solunum cihazı diğer elektromekanik solunum cihazlarında farklı olarak elektrik enerjisi ya da benzer bir enerji kullanmayan hastane içinde ve dışında tüm ortamlarda kullanılabilen bir cihaz. Aslında acil durumlar için geliştirilmiş bir ürün. Önemi korona döneminde daha çok ortaya çıktı." dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Tokur, canlı yayında cihazın nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı. Elektrik enerjisine ihtyacı olmadığını belirten Tokur, "Çalışabilmesi için sadece arkadan bir hava ya da oksijen desteği yeterli." şeklinde konuştu.

Tamamen yerli ve milli üretim olan solunum cihazında seri üretim aşamasına geçildi.

Tek kullanımlık solunum cihazı üretildi TEK KULLANIMLIK SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA