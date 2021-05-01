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Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede son 24 saatte neler oldu? İşte yaşananlar...

'de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken son 24 saatte yaşananlar da açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere de cezai işlem uygulandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede son 24 saatte neler oldu? İşte yaşananlar...

'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

28 BİN VAKA

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu.Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

47 MİLYON TESTE ULAŞILDI

Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

CEZA KESİLDİ

Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını ihlalden edenlere yönelik 'nın ilçesinde 17 kişiye, 'da 76 kişiye, 'ın Gölbaşı ilçesinde 32 kişiye, Gaziantep'te 243 kişiye, Trabzon'da 16 kişiye ve Muğla'nın Datça ilçesinde de 26 kişiye para cezası uygulandı.

TAM KAPANMADA 27 EVDE KARANTİNA

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini bildirdi.

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