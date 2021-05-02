Koronavirüs aşısı olmayanlara kısıtlama yolda

Bu defa adımlar daha temkinli atılacak ve normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak. Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti. Türkiye, yaşadığı bu süreçten dersini çıkardı. Kapanma sürecinde sıkılaştırılan denetimler, sonrasında da aynı şekilde uygulanacak.