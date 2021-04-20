Avrupa İlaç Ajansı uyardı! Aşılama sonrası 3 haftaya dikkat

Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıktı. Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşılarının AB ülkelerine dağıtımı 12 Nisan'da başladı. Ancak bir gün sonra aşının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle ABD dahil birçok ülkede kullanımına ve dağıtımına ara verildi.

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