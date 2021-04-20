İngiltere'de flaş araştırma! Yeniden koronavirüs olan para ödülü

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni bir klinik deneme başlatma kararı aldı. Üniversitesiden bir ekibin yürüttüğü klinik deneyde önceki bir enfeksiyonun virüse ikinci kez maruz kalınmasını nasıl etkilediğini ve insanları korumak için ne tür bir immün cevap gerektiği araştırılacak. Çalışmada, Kovid-19 atlatmış 18 ila 30 yaşları arasında 64 sağlıklı gönüllünün yer alacağı ifade edildi.