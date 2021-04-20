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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye kitlesel aşılama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Türkiye'de 20 milyondan fazla vatandaşa aşı uygulandı. Öte yandan koronavirüs aşısı olanlar, aşıların yüksek koruyuculuk seviyelerinin ne kadar süre geçerli olacağına dair büyük bir merak içinde. İşte 7 soruda tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:29