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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye kitlesel aşılama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Türkiye'de 20 milyondan fazla vatandaşa aşı uygulandı. Öte yandan koronavirüs aşısı olanlar, aşıların yüksek koruyuculuk seviyelerinin ne kadar süre geçerli olacağına dair büyük bir merak içinde. İşte 7 soruda tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 16:29
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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

Hürriyet'in haberine göre, Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de, Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar aşının virüse karşı en güçlü silah olduğunun altını sürekli çizerken, sırası gelenin en kısa sürede aşısını olmasını tavsiye ediyor.

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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

Türkiye'de aşılama 14 Ocak tarihinde Sinovac'ın ürettiği inaktif CoronaVac aşısının kullanımıyla başladı. 2 Nisan tarihinden bu yana ise hem bu aşı hem de mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech aşısı uygulanıyor.

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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

Aşı olanların aklında ise önemli bir soru var: Bu bizi ne kadar süre koruyacak? Özellikle gittikçe yaygınlaşmakta olan varyant virüsler, aşının koruyuculuğu ve bunun süresiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Biz de sizin için bu soruya cevap aradık. Aşı üreticilerinin açıklamalarının yanı sıra, ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülay Okay'dan önemli bilgiler aldık.

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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

İşte uzmanların yorumları ve ilaç şirketlerinin gerçekleştirdikleri araştırmalarla akıllardaki soruların cevapları…

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Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

AŞILARIN KORUMA SÜRESİNİ BİLİYOR MUYUZ?
Hastalığı geçirip iyileşmiş olanlarla ilgili araştırmalar, bağışıklığın en az 6-8 ay arası sürdüğüne işaret ediyor. Bilim insanları aşıların da en azından bu aralıkta koruyucu olacağını düşünüyor. Ancak bu konuda kesin konuşmak mümkün değil çünkü elde henüz yeterince veri yok.