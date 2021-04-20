Aşı ne kadar süre koruma sağlıyor? 7 soruda tüm merak edilenler

Aşı olanların aklında ise önemli bir soru var: Bu bizi ne kadar süre koruyacak? Özellikle gittikçe yaygınlaşmakta olan varyant virüsler, aşının koruyuculuğu ve bunun süresiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Biz de sizin için bu soruya cevap aradık. Aşı üreticilerinin açıklamalarının yanı sıra, ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülay Okay'dan önemli bilgiler aldık.