Son dakika: Koronavirüs aşısında talep patlaması! 55 yaşı duyan kuyruğa girdi

İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı hastanelerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Geceden randevu alabilen 55 yaş üzeri vatandaşlar, sabah hastaneye koştu. Yoğunluk olunca aşı sıralarında da sarkmalar yaşandı. Aşı saati geçen bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Personel ise hem yoğunluğu azaltmaya hem de sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı. Hastaneye takviye aşıların gelmesiyle yoğunluk azaldı.