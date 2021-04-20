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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbir kararları açıklandı! Pazar yerleri ve toplu taşımalara yönelik flaş duyuru! Valilik paylaştı

genelinde yayınlanan risk haritasında birinci sıraya yerleşen 'de valilik koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda şehir genelindeki tüm mezarlıklara girişte kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca pazar yerleri ve toplum taşımaya ilişkin de flaş bir karara imza atıldı. Ayrıca Bartın'da da yaygın eğitim kurslarının da ikinci bir karara kadar askıya alınmasına karar verilirken çok sayıda yeni tedbir kararı alındı... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: Yeni koronavirüs tedbir kararları açıklandı! Pazar yerleri ve toplu taşımalara yönelik flaş duyuru! Valilik paylaştı

'nin genelinde yayınlanan korona virüs risk haritasında 1'nci sıraya çıkmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar uygulamaya sokuldu.

ZİRVEYE YERLEŞMİŞTİ

Sağlık Bakanı tarafından yayınlanan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısının bir haftada 797,34'ten 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte vaka sayıları 26 kat arttı.

VALİLİK KARARLARI AÇIKLADI

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek aldı. Bu kapsamda, Çanakkale'de yüz yüze eğitim yapan okul öncesi eğitim kurumları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime ara vermelerine ve uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

MEZARLIKLARDA YENİ DÖNEM

Alınan ek tedbirler kapsamında Çanakkale'de mezarlıklarla ilgili de yeni kararlar alındı. Cenaze törenlerinde genelge ve kararla belirtilen katılım sayı sınırına uyulmasına, cenaze törenlerinde ve mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafenin mutlaka sağlanmasına ve mezarlık görevlileri tarafından kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi.

HALK PAZARI HAKKINDA FLAŞ KARAR

yanında Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarına vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre girmelerine karar verildi. Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda; "Tavsiye olarak, yerinde Salı ve Cuma günleri kurulan pazara vatandaşlarımızın dönüşümlü (örneğin; bu hafta salı günü gidenler sonraki hafta cuma gidecek şekilde) olarak girişlerinin sağlanmasına; Salı günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 0,2 ve 4 olanların giriş yapmalarına, Cuma günü kurulan pazara T.C Kimlik No'su son hanesi 6 ve 8 olanların giriş yapmalarına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

TOPLU TAŞIMAYA SINIRLAMA

Öte yandan, toplu ulaşım ve servislerde yüzde 50 kapasite sınırı getirilirken, vatandaşların ev ziyaretlerinde bulunmamasına ve evlerine konaklamalı misafir kabul etmemelerine karar verildi.

BARTIN'DA YENİ KARARLAR ALINDI

Bartın'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparklarının geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

HER AİLEDEN BİR KİŞİ ALINACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararlara göre sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın gibi yerlere her aileden sadece bir kişinin gidebilecek.

OTOPARKLAR KAPANACAK

Ayrıca hafta sonlarında bakkal, market, fırın gibi yerlere ulaşım için özel veya toplu taşıma araçları kullanılmaması kararı alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı cumartesi ve pazar günleri market otoparkları kullanıma kapatılacak.

Market yöneticileri tarafından otoparkların bu günlerde kapalı olduğuna dair gerekli işaretlemeler yapılarak bu yerlere fiziki engeller konulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişilerin, bu muafiyetleri amacına uygun kullanıp kullanmadıkları kolluk birimlerince hassasiyetle kontrol edilecek, muafiyet sebebiyle zaman, güzergah bakımından uyum bulunmayan durumların tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak.

Öte yandan il genelinde zaruri olan ve daha önce açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarının da ikinci bir karara kadar askıya alınmasına karar verildi.

DÜZCE VALİLİĞİNDEN DE YENİ AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, sıkı denetimlere rağmen ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, her alanda denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un dünyada olduğu gibi ülkede ve kentte de etkisini sürdürdüğü, Vali Cevdet Atay koordinasyonunda düzenli aralıklarla İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurullarının toplandığı, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının talimatları doğrultusunda da tedbir kararları alındığı belirtildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

İlde ekiplerinin Vali Atay'ın talimatıyla ciddiyetle denetimleri sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7-24 sıkı ve dinamik denetimlerimiz yapılmasına rağmen ilimizde vakalar artmıştır. Bu süreçte, Dinamik ve Yoğunlaştırılmış Denetim modeli kapsamında, muhtarlarımız mahalle ve köylerinde denetimlere katılacak, servis ve şehir içi ulaşım araçlarının denetimleri sıkılaştırılacak, üretim yapan tesislerin ve fabrikaların denetimleri yoğunlaştırılacaktır. Sıkı denetimlere rağmen ilde vakalar arttığı görülmekte ve her alanda denetimler yoğunlaştırılacaktır."

Tedbirler kapsamında iftar ve sahur davetlerinin kontrol altına alınacağına değinilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın sahur ve iftarlarını kendi evlerinde yapması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması, bir süre etkileşimin azaltılması noktasında önem arz etmektedir. Düzceli hemşerilerimizi kurallara sıkı bir şekilde uymaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni koronavirüs kararları açıklandı! YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI AÇIKLANDI!

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