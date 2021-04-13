13 Nisan 2021, Salı
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Sadece kadınlarda görüldü! ABD'den bir aşıya daha durdurma kararı

Dünyayı etkisi altına alan ile ilgili aşı çalışmaları devam ederken 'de sağlık yetkilileri ülkede Johnson Johnson’ın tek dozluk aşısına derhal ara verilmesi çağrısında bulundu. Durdurma isteminin aşıyı alan altı kadının kan pıhtısı sorunu geliştirmesi olarak belirtilirken bunun nadir görülen bir olay olduğunun altı çizildi. Gelişmelerin ardından açıklamada bulunan ABD'li ilaç şirketi ise, "'ya gönderilecek ilk dağıtımları şimdilik ertelediğini" söyledi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Sadece kadınlarda görüldü! ABD'den bir aşıya daha durdurma kararı

'nin sağlık ile ilgili en yetkili iki kurumu, potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtıları raporlarını araştırmak için tek dozluk Johnson & Johnson aşısının uygulanmasının "durdurulmasını' önerdiklerini açıkladı.

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD'nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan 'nin (CDC) ve 'nin (), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Aşının durdurulma sebebinin aşı olan altı kadında trombosit sayısının azalmasıyla birlikte kan pıhtıları oluşması olduğu açıklandı.

SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve 'ne göre, yetkililer ülkede bildirilen altı nadir ve şiddetli kan pıhtısı vakasını inceleme kararı alırken, vakaların 18 ile 48 yaşları arasındaki kadınlarda meydana geldiği ve semptomların aşılamadan 6 ila 13 gün sonra ortaya çıktığı bildirildi.

ABD'de bugüne kadar 6,8 milyondan fazla kişiye tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısı uygulandı.

ABD'nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

CDC'nin mevcut vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için çarşamba günü (ACIP) toplantısı düzenleyeceği belirtilirken FDA'nın bu vakaları araştırırken analizleri gözden geçireceği ifade edildi.

'AŞININ DURDURULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), "Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Şubat ayı sonlarında yayınlanan 62 sayfalık incelemesinde, Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının etkili ve güvenli olduğunu belirtmişti.

AVRUPA'YA GÖNDERİLECEK AŞILAR ERTELENDİ

Gelişmelerin ardından ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson yaptığı açıklamayla, 'ya göndereceği ilk dağıtımları şimdilik ertelediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de (EMA), ABD merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

BEYAZ SARAY: AŞI HEDEFİ AKSAMAYACAK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin aşının durdurulmasını tavsiye etmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi.

Beyaz Saray, Johnson & Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısı ile ilgili, "Durdurma kararı önlem amaçlı alındı, çalışmalar sürecek" derken "Aşı randevusu johnson & Johnson olanların Moderna ve BİoNTech ile değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, halihazırda yapılan aşıların yüzde 5'inin Johnson & Johnson olduğunun bildirirken, aşı hedefinin aksamayacağının altını çizdi.

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