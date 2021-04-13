Sadece kadınlarda görüldü! ABD'den bir aşıya daha durdurma kararı

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD'nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Aşının durdurulma sebebinin aşı olan altı kadında trombosit sayısının azalmasıyla birlikte kan pıhtıları oluşması olduğu açıklandı.