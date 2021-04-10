Samsun aşılamada yüzde 45'te kaldı! Vakaların en yüksek olduğu ilde vatandaşlar aşı olmuyor
Türkiye'de vakaların en yüksek olduğu Samsun aşılamada yüzde 45'te kaldı. Aşı yaptırma oranları neden düştü? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican verdi.
Uzman Dr. Adem Dirican'ın açıklamalarından satır başları:
"Samsun 1 aydır kırmızı grupta yer alıyor. Toplumun özellikle gençlerin daha serbest ve özgür davranmasından ve kurallara daha az riayet etmelerinden kaynaklanıyor.
1 seneden fazladır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Başından beri hem hastalığa hem de aşıya antipatik bakan ve inanmayan toplumda bir grup var.
Bunlar fısıltı şeklinde sosyal medyada ve diğer yerlerde ciddi propagandalar yapıyorlar. Bu da halkımızı etkiliyor.
Bize hasta ve hasta yakınları aşıyla ilgili duydukları olumsuz şeylerle ilgili sorular soruyor ve geri dönüşler yapıyorlar.
Bu çıkan dedikodular insanların aşıdan uzak durmasına neden oluyor.
Şu anda elimizde en büyük silahımız aşı. Aşı imkanı olan vakti gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
- İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu
- 6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
- Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?
- Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
- Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...
- Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
- Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...
- Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...