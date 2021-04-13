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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı (13 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | Son dakika gündem haberleri

Son dakika gündem haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden son dakika olarak 'nin 13 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi öldü sayısı ne kadar? İşte bugün açıklanan tablosunun detayları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 13 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

BAKAN KOCA KRİTİK TOPLANTI SONRASI NE SÖYLEMİŞTİ?

YOĞUN BAKIM UYARISI

"Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik yoktur ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Sağlık hizmetlerimiz halen genel sağlık hizmetlerini muntazam olarak kapsayacak şekilde, eksiksiz sürmektedir. Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz."

Koca, bu bilgilerin, günlük hayatın, Kovid-19 test laboratuvarlarının ve tablolarının gerçeği olduğunu belirterek, bu gerçeğin uyarısına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, DÜNYADA EN ÇOK AŞI YAPAN 6'NCI ÜLKEDİR"

Koca, şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirerek, "İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu bilgi ışığında, ister 'Türkiye aşıda başarılı' diyelim, ister 'başarısızdır' diyelim, şurası tartışma götürmez bir gerçektir: Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6'ncı ülkedir." bilgisini paylaştı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 14'Ü, 65 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 23,6'SI HALEN AŞI YAPTIRMADI"

Tanımlanan sağlık çalışanlarının yüzde 86'sının aşılandığını, yüzde 14'ünün halen aşı yaptırmadığını, isterlerse gidip aşılarını yaptırabileceklerini belirten Koca, 65 yaş üstünde ise aşı olanların oranının yüzde 76,4 olduğu bilgisini vererek, "Yani yüzde 23,6'sı tanımlandığı halde, zamanı geldiği halde aşısını yaptırabilmiş durumda değil." dedi.

60-65 yaş arasındaki aşılanma oranının şu an yüzde 40'larda olduğunu dile getiren Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Aşının hem hastane yatışı, hem toplam vaka içindeki paylarının düşüşü, hem yoğun bakımdaki etkisini, entübe hastalardaki oranını ne kadar düşürdüğünü söylemeye çalıştım. Dolayısıyla bizim tanımlanmış olan grubun, kişilerin hiçbir şekilde geciktirmeden erken dönemde aşılarını yaptırmalarını özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun başka çözümü yok. Yani şu an görünen aşı ve ilaç. İlaçla ilgili somut bir gelişme dünyada daha yok, ama aşıda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Erişimle ilgili her ne kadar sorunlarımız var ise de bu anlamda epey mesafe aldığımız görülüyor. O nedenle vatandaşlarımız sırası geldiğinde geciktirmeden aşısını yaptırıyor olmalılar."

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu'nda uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin tavsiye kararı alınıp alınmadığı ve öğretmenlerin aşılama sürecinin sorulması üzerine Koca, öğretmenlerin aşılamalarına, köy okulları ve ilkokullardan başladıklarını anımsattı.

"Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu başından beri, eğitim kurumlarını, kapatılacaksa en geç kapatılan, açılacaksa en erken açılacak olarak gördü. Bu çerçevede yine alternatifli öneriler tartışıldı ama 8. ve 12. sınıfların imtihan günleri de belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından açık kalmaları noktasında, eğitimin devam etmesi noktasında genel bir değişmez yaklaşım konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenleri tanımlayıp onların da aşılamalarını ilkokullar dışında erken dönemde yapmak istiyoruz."

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

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