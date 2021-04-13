Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı (13 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | Son dakika gündem haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

BAKAN KOCA KRİTİK TOPLANTI SONRASI NE SÖYLEMİŞTİ?

YOĞUN BAKIM UYARISI

"Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yoktur ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Sağlık hizmetlerimiz halen genel sağlık hizmetlerini muntazam olarak kapsayacak şekilde, eksiksiz sürmektedir. Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz."

Koca, bu bilgilerin, günlük hayatın, Kovid-19 test laboratuvarlarının ve vaka tablolarının gerçeği olduğunu belirterek, bu gerçeğin uyarısına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.