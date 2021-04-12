Koronavirüs aşı randevularında saatler değişti! Valilik yeni kararı aldı ve vatandaşları uyardı

Bereketin ve huzurun ayı Ramazan ayında da mücadelemizi şimdiye kadar olduğu gibi, hep beraber ve güçlü bir şekilde sürdürürsek, inanıyorum ki, bayramı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde karşılama şansına sahip olacağız. İlk isteğim, bulaşın ev ve akraba arasındaki yayılımın hızını da dikkate alarak, kesinlikle kalabalık gruplarla ya da akraba, eş dostlarla iftarda bir araya gelmemeleri. Teravih namazlarını diğer akrabalarıyla bir araya gelmeden, aileleriyle, evlerinde kılmalarıdır" diye konuştu.