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Vatandaş randevuya gitmeyince Biontech aşıları ziyan oldu! Aşı yaptırmayanların oranı yüzde 25'i buldu
Bilim insanları, "Adı ne olursa olsun aşı olun" diye vatandaşları sürekli uyarmasına rağmen aşı yaptırmayanların oranı yüzde 25'i buldu. Bu inat büyük risk yaratıyor. Öte yandan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Halk randevuya gelinmeyince Biontech aşıları ziyan oldu. Çünkü bir flakon 6 kişilik ve dondurulmuş vaziyette. Eritiyorsunuz, uygulamaya başlıyorsunuz. Diyelim ki, o flakondan 4 kişiye aşı yaptınız, geri kalan 2 kişi randevusuna gelmedi. O aşı dozları tekrar kullanılamıyor ve çöpe gidiyor." dedi.
Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:50
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