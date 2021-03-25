Son dakika: Türk doktorlardan yeni keşif! Virüsün çoğalmasını önlüyor!





"Kullandığımız yöntem sayesinde çok fazla türevlendirme şansı mevcut. Virüsü vücudumuza aldığımızda virüs hemen sayısını arttırmaya başlıyor. Bu ilaç ise virüsün kendini replike etmesini engelliyor. Dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişi hastalık semptomlarını göstermeyebilir bile. Bu çalışmayı geliştirmek için bizimle ortak çalışacak bir gruba ihtiyacımız var. Biz sentezlenen moleküllerin RNA'lar ile etkileşimlerini yaptık. Enzim içerisinde kararlı bir şekilde kaldığını kanıtlamak için etkileşimin simülasyonunu da gerçekleştirdik. Simülasyon sonucunda molekülün çok güzel bir şekilde yerleştiği ve burada kararlı olarak kaldığı da ispat edilmiş oldu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN