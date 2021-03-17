Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam 1 yıldır kalabalıklardan uzağız. Bu süreçte kendimizi biraz ihmal ettik. Ama yaz yaklaşıyor, şimdi yenilenmenin tam zamanı! Yaza iddialı bir başlangıç yapmak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak için işe görüntünüzü değiştirmekle başlayabilirsiniz. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Tezcan, sizi daha mutlu edecek bir görünüme kısa zamanda kavuşabileceğinizi söylüyor. Ama önce ne yaptırmak istediğinize karar vermeniz gerekli: "Her şeyden önce bedeninizde şimdiki halinden daha iyi olacağını düşündüğünüz değişikliklere karar vermelisiniz. Daha sonra çok da fazla zaman kaybetmeden plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzman bir hekime başvurarak bu isteklerinizin yerine getirilip getirilemeyeceğini öğrenmelisiniz."



SERE SERPE GÜNEŞLENİN

Peki bu süreçte, iyileşme dönemi de göz önüne alınarak neler yaptırılabilir? Op. Dr. Soner Tezcan'ın önerileri şöyle: "Vücudunun herhangi bir yerine estetik ameliyat yaptırmayı planlayan bir kişinin, sezona istediği gibi girmemesi için hiçbir neden yok. Güzel bir deniz tatili planı yapanlar varsa, vücut hatlarının istemedikleri kısımlarını geride bırakıp sahilde sere serpe güneşlenebilirler. Vücut hatlarını bozan sadece yağ fazlalığıysa, bu sorunu liposuction'la çözmek mümkün. Aynı zamanda deride deformite veya sarkma varsa, germe ameliyatları yapılabilir. Belli bölgelerinin hacmini artırmak isteyenler de silikon protez ve yağ enjeksiyonlarını tercih edebilir."



YETERİNCE ZAMAN VAR

Op. Dr. Soner Tezcan'a göre yaz öncesi iddialı bir değişim için yeterince zaman var: "Sadece yağ dokusuna müdahale edilen operasyonlarda, hasta 5-7 gün içinde toparlanabiliyor. Germe ve silikon protez cerrahilerinde ise kas dokusunun da şekillendirilmesi gerektiğinden toparlanma süreci 14 günü bulabiliyor. Bütün vücut şekillendirme ameliyatlarının süreçleri hastaya, ameliyat bölgesine ve yapılan ameliyata göre değişkenlik gösteriyor. Ama tüm ameliyatların ardından bir korse giyme ve masaj süreci olduğunu unutmamak gerek. Haziran ayının gelmesine 2 aydan fazla bir süre var. Bu süreçte planlanan tüm ameliyatlar hayata geçirilebilir, iyileşme süreci de rahatlıkla tamamlanır."