Dr. Buğra Adil Buyrukçu: Azospermi baba olmaya engel değil

Azospermi; çeşitli nedenlerle menide hiç sperm bulunamaması durumuna deniyor. Erkekte yumurtayı dölleyecek canlı sperm hücresinin bulunmaması da kısırlığa yol açıyor. Ancak erkeklerin yüzde 1'inde görülen bu durum, baba olmaya engel değil. Fitoterapi uzmanı Dr. Buğra Adil Buyrukçu, azospermi nedeniyle bebek sahibi olamayanların geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemleriyle hayallerine kavuşabileceğini söylüyor.



SPERM ÜRETİMİNİ ENGELLEYEN TOKSİNLER TEMİZLENİYOR

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, tedaviye vücudu toksin ve metallerden arındırmakla başlandığını belirtiyor: "Vücutta sperm üretimine engel olabilecek yabancı maddeler, ağır metaller, toksinler var. Biz tedaviye öncelikle bunları temizleyerek ve hastanın beslenmesini yeniden düzenleyerek başlıyoruz. Sonra akupunktur tedavisine geçerek vücudun sperm üreten hücresinin uyarılmasını sağlıyoruz. Ardından bitkisel tedaviyle üretimi artırıyoruz. Sonuç olarak hastalarda sperm sayısının ve canlılığının arttığını görüyoruz."





AKUPUNKTUR İLE BABA OLMAK MÜMKÜN

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın vazgeçilmez tedavi yöntemi akupunkturun azospermi hastalarında yüz güldüren sonuçlar verdiğini ifade eden Dr. Buyrukçu, "Spermi düşük hastalarda Primo-Vasküler sistem var. Bu sistemdeki enerji akışlarının bazı odak noktaları, akupunktur noktalarına denk geliyor. Akupunktur ile testiste sperm üreten hücreleri uyarıp geliştiriyoruz. Bitkilerle de yine sperm üretimini tetikleyecek, spermin canlılığını artıracak işlemleri yapıyoruz" diyor.



ETKİSİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, akupunkturun etkisinin bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını söylüyor: "Akupunkturun azospermi hastalarını tedavi ettiği bilimsel olarak da kanıtlandı. Son olarak yapılan bir çalışmada, azospermi hastalarının bir kısmına akupunktur tedavisi uygulandı. Akupunktur yapılan hastalarda, sperm bulunma ihtimalinin yüzde 67 oranında arttığı tespit edildi. Çalışmaya katılan hastaların testis dokuları elektron mikroskopla incelendi, akupunktur yapılan hastalarda yapılmayanlara göre sperm üreten hücrelerin oldukça artış gösterdiği gözlendi."