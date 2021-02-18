Deniz Egece’yi ‘dinleyerek’ zayıflayın

Kilo vermek için her yolu denediniz; diyete girdiniz, spor yaptınız, kendinizi aç bıraktınız, ancak yine de fazlalıklarınızdan kurtulamadınız. Peki size sadece "dinleyerek" zayıflamanızın mümkün olduğunu söylesek ne dersiniz? Kulağa muhteşem geliyor, değil mi?



Bilinçaltındaki bilgileri ve alışkanlıkları değiştirerek kilo vermenin mümkün olduğunu söyleyen nörobilim uzmanı Deniz Egece, bu amaçla özel bir cihaz geliştirdi. Dünyada bir ilk olan "işitsel bilinç kodlama cihazı", bilinçaltındaki 'beden', 'beslenme' ve 'hareket'e olan inanç ve algıların değişmesini sağlıyor. Cihazın içerdiği subliminal mesajlar, bilinçaltına etki ederek kişilerin kilo sorununa yaklaşımını değiştiriyor ve kilo vermeye direnç gösteren duyguları etkisizleştiriyor.





BİLİNÇALTINA MESAJ VERİYOR

20 yıl boyunca on binlerce kilolu ve zayıf kişinin inançları ve algıları üzerinde bilimsel araştırmalar yapan ve elde ettiği bilgi birikimiyle özel bir yazılım geliştiren Deniz Egece, "işitsel bilinç kodlama cihazı" hakkında şunları söylüyor:



"Bilinçaltımız değişmeye açıktır. Fakat değişmesi için ona değiştirmek istediklerimizi tekrar tekrar telkin etmek zorundayız. Bilinç kodlama cihazı da kişinin bilinçaltındaki beslenme, hareket ve bedene olan inanç ve algılarını değiştirmek için hazırlanmış bir yazılım içeriyor. Cihazdaki sesin altına sadece bilinçaltının algılayabileceği subliminal mesajlar yerleştiriyoruz. Bu mesajlar, kilo vermeye direnç gösteren duyguları etkisiz hale getiriyor. Motivasyon sağlıyor, tetiklenmeyi ve değişimi gerçekleştiriyor. Kişiyi kilo kaybına ve hareketli yaşama yönlendiriyor."



90 GÜN KULLANILMALI

Deniz Egece, cihazın etkili olabilmesi için 90 gün kullanılması gerektiğini vurguluyor: "Kilo vermek isteyen kişinin, cihazdaki ses kaydını gün içinde bir kez dinlemesi yeterli. Toplamda 90 gün dinlenmeli, her 30 günden sonra birer hafta ara verilmeli. Uygun şekilde kullanıldığı takdirde işitsel bilinç kodlama cihazı ile kalıcı olarak zayıflamak mümkün."