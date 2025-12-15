T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/284 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılması için kamulaştırma işlemleri, 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında yapılamadığından, 2942 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetinin İdaremiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, DSİ Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Kam.Taş.Yüzölçümü Dava Esas No Manisa Alaşehir Örencik Mahallesi 207 ada 97 parsel 2.481,79 m²'lik Hüseyin İNCE ve diğerler 2025/284

Basın No: ILN02359948

#ilan.gov.tr