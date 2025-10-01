İLAN

GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/6 Tereke

Talep eden İlhan Doğan BALLIBABA tarafından miras bırakan Ayşe BALLIBABA'nın (TC:51709157960 İskender ve Halide 02/03/1951 doğumlu) terekesinin tespit edilmesi talebine ilişkin mahkememize açılmış bulunan 2024/6 Tereke sayılı davada verilen ara karar gereğince;

Mirasçı Haldun BALLIBABA'nın (TC:516xxx60638 Halil ve Kıymet oğlu 30/08/1981 doğumlu) yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden, muris 51709157960 T.C. kimlik numaralı Ayşe BALLIBABA'ya ait malvarlığı veya borçları olup olmadığı hakkında bilgi vermeniz, tayin edilen gün ve saatte ibraz etmek istediğiniz vesikalarla duruşmaya gelmeniz veya vekil ile göndermeniz, mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğinizde yokluğunuzda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmanın bırakıldığı 14/10/2025 günü saat 14:40'da duruşmada hazır bulunmanız ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 29/09/2025

