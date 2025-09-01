POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/194 Esas

DAVACI : KORKMAZ KOZAN

DAVALI : POLATLI MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Kuşçu Mahallesinde bulunan, harita mühendisi Ufuk Bozacı'nın 23/12/2024 tarihli raporunda belirtilen; Kuşçu Mahallesi 261 ada 97 parsel, 261 ada 98 parsel ve 261 ada 99 parselin 17/05/2021 tarih ve 13678 yevmiye nolu işlemle Maliye Hazinesi adına tescil olduğu,

Ekli krokide A ile gösterilen 25.874,91 m2 ve B ile gösterilen 3.852,98 m2'lik kısmın tescil harici alanda kaldığı, tescil harici alanların TMK'nun 713.maddesi uyarınca davalı Maliye Hazinesi adına tapuya tescili istenilmekle bu alanlar hakkında itirazları olanların ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarı yazılı dosyasına bildirmeleri İlanen tebliğ olunur. 11/08/2025

Basın No: ILN02285324

#ilan.gov.tr