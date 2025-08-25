T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1837 Esas 11.06.2025
Konu :GAİPLİK İLANI
Davacı Elif Özkan tarafından aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Mehmet Özkan hakkında gaiplik davası açılmış olmakla;Yapılan tüm araştırmalara rağmen kendisinden haber alınamadığı, sağ olup olmadğı ve nerede bulunduğu tespit edilemeyen aşağıda açık kimliği yazılı Mehmet Özkan'ı gören ve bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde Mehmet Özkan'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.06.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 19924840692
ADI SOYADI : MEHMET ÖZKAN
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 16/09/1960
DOĞUM YERİ : ÇALIKÖY
SON İKAMETGAH
ADRESİ : Çalı Küme Evleri No:4 Çalı Uzunköprü/ EDİRNE
Basın No: ILN02281830
