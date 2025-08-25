T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1837 Esas 11.06.2025

Konu :GAİPLİK İLANI

Davacı Elif Özkan tarafından aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Mehmet Özkan hakkında gaiplik davası açılmış olmakla;Yapılan tüm araştırmalara rağmen kendisinden haber alınamadığı, sağ olup olmadğı ve nerede bulunduğu tespit edilemeyen aşağıda açık kimliği yazılı Mehmet Özkan'ı gören ve bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde Mehmet Özkan'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.06.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 19924840692

ADI SOYADI : MEHMET ÖZKAN

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 16/09/1960

DOĞUM YERİ : ÇALIKÖY

SON İKAMETGAH

ADRESİ : Çalı Küme Evleri No:4 Çalı Uzunköprü/ EDİRNE

Basın No: ILN02281830

#ilan.gov.tr