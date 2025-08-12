T.C. ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ADANA11. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas No : 2025/149



İLAN

Davacı ABDULMECİT ARICAN tarafından mahkememizde hasımsız olarak açılan gaipliğe karar verilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince, Adana ili, Seyhan İlçesi Karasoku Mahallesi/Köyü Cilt No:24 Hane No:250 'da nüfusa kayıtlı 01/04/1946 doğumlu 13885294662 TC kimlik nolu Remziye GÜRBÜZ'ün 58 yılı aşkın süredir kaybolduğu ve bir daha kendisinden haber alınamadığından dolayı mahkememize gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Remziye GÜRBÜZ'ü tanıyan bilen olup olmadığı, ölü mü sağ mı olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler varsa 6 (altı) ay içerisinde mahkememizin 2025/149esas sayılı dosyasına başvurarak gelip beyanda bulunmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Remziye GÜRBÜZ'ün gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2025

