İLAN

T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/544 Esas

Davacı Maliye Hazinesi vekili dava dilekçesinde; Sakarya İli, Erenler İlçesi, 606 Ada 42 Parsel – 1303 Ada 8 Parsel – 1316 Ada 1 Parsel – 1318 Ada 26 Parsel – 1319 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazların hissedarları Şakir Kızı Muazzez ile Ahmet Kızı Zehra'nın gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE bu kişilerin adresinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca adresi veya kendilerinin tespitine yarayan bilgiler verilmediği ve bu kişilerin Hakimliğimize müracaat etmediği takdirde Şakir Kızı Muazzez ile Ahmet Kızı Zehra'nın GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025

Basın No: ILN02222693

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