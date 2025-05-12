T.C.

ERZURUM

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/15 Esas - 2025/202 Karar

SUÇ : Askeri Ceza Kanununa Muhalefet

MAHKEMESİ : Erzurum 10. Asliye Ceza Mahkemesi

SANIK :ALİ SUBAŞI, Abdulkadir ve Şöhret oğlu, 21/05/1963 Digor doğumlu, Kars, Digor, Dağpınar mah. nüfusunda kayıtlı. Dağpınar Mah.-Digor/KARS



Sanığın izin tecavüzü suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de anılan yasanın gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırı itibarıyla tabi olduğu 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde öngörülen olağan dava zamanaşımının, zamanaşımını kesen son işlem tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmakla açılan kamu davasının CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNEk arar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren İki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliği gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren İki hafta içerisinde mahkememize sanık hakkında verilen kararı İSTİNAF edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.08.05.2025

Basın No: ILN02221030

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