GENÇ MESCERELERDE İŞARETLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İ Ş LETME MÜDÜRLÜĞÜ- Ş İLE DİĞER ÖZEL BÜT Ç ELİ KURULU Ş LAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şile Orman İşletme Müdürlüğü Genç Mescerelerde İşaretleme ve Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN 1-İdarenin : 2025/571757 a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ŞİLE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kumbaba Mahallesi Uygur Caddesi 11 34980 ŞİLE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2167112227 - 2167122325 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 2-İhale konusu hizmet alımın : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ a) Adı : Şile Orman İşletme Müdürlüğü Genç Mescerelerde İşaretleme ve Hizmet Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Ağva, Göksu, Oruçoğlu, Mercanköşk, Şile, Kervansaray, İmrenli, Yeşilvadi ve Sahilköy Orman İşletme Şefliklerinde toplam 1253,2 Ha. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı, Ağva, Göksu, Oruçoğlu, Mercanköşk, Şile, Kervansaray, İmrenli, Yeşilvadi ve Sahilköy Orman İşletme Şefliği dahilindeki muhtelif bölmelerde ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür d) İşe başlama tarihi 3-İhalenin : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : Şile Orman İşletme Müdürlüğü açılacağı adres)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu işte; Geniş veya iğne yapraklı ormanlarda meşçere bakımı yapılması, silvikültür uygulamalarına ait danışmanlık hizmet işleri, çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması danışmanlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerindengönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklindeverilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02211691

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