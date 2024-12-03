T.C

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN

2025 YILI (KÜÇÜKBAŞ) SAKATAT VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILACAKTIR.

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

15.414.000,00 TL 462.420,00 TL

Sıra No İşin Cinsi Nevi Satılacak Miktar Ölçü Birimi Birim Fiyat (Kdv Hariç) 1 Deri 12.500 Adet 27,00 TL 2 Bağırsak (İç Yağı Dahil) 12.500 Adet 224,00 TL 3 Kuyruk Yağı 12.500 Kg 290,00 TL 4 Kelle 12.500 Adet 134,00 TL 5 Karaciğer - Akciğer 11.000 Adet 334,00 TL 6 Böbrek – Yürek –Dalak (Böbrek Yağı, Perde Eti, Gırtlak Borusu Dahil) 11.000 Adet 90,00 TL 7 Paça 4 Adet (1 Takım) 12.500 Adet 18,00 TL 8 İşkembe Şirden Dahil 12.500 Adet 37,00 TL 9 Mumbar 12.500 Adet 34,00 TL 10 Koç Yumurtası 2 Adet (1 Takım) 10.000 Adet 6,00 TL 11 İşlenen Et Fazlası Sıyrılmış Yağ (İşlenen Etten Artan Yağ ve Döşler 10.000 Kg 70,00 TL 12 Eti Sıyrılmış Kemik 40.000 Kg 11,00 TL

Yukarıda cinsi yazılı olan koyun (küçükbaş) deri ve sakatat grubu tahmini miktar ve bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak olup, süresi 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arası 365 gündür.

1- Koyun (Küçükbaş) sakatat ve diğer ürünleri her gün kesilen adak ve kurbanlıklardan elde edilen miktar olup, günlük olarak Adak Kurban Kesim Merkezinden alınacaktır.

2- İhaleye iştirak edenlerden:

Gerçek Kişiler

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Yerleşim Yeri Belgesi

- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

- Birim Fiyat Teklif Mektubu

Tüzel Kişiler

- Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri

- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge

- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Birim Fiyat Teklif Mektubu

3- 2025 Yılı Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi 12.12.2024 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Kat:7 Taksim/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır

4- İhaleye katılacak isteklilerin Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili evrakları ihale günü en geç saat 11:00'e kadar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

5- Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Eyüp İmaret Şube Müdürlüğü, Eyüp Merkez Mahallesi Sultan Reşat Caddesi No:10 Eyüpsultan/İstanbul (Eyüpsultan Camii arkası) adresinden temin edilebilir.

6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

7- Gazete ilan bedeli karar pulu vb. masraflar yüklenici firma tarafından ödenecektir.

İLAN OLUNUR

Basın No:ILN02132384

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