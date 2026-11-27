Hazırlıklı provokasyon! Türk taraftara saldırıya A Haber’de sert tepki: “Kim verdi bu yetkiyi?”
Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan polis müdahalesi büyük tepki çekti. Filistin bayrağı açan Türk taraftarların orantısız güç kullanılarak darbedildiği ve yakın mesafeden biber gazına maruz bırakıldığı görüntüler gündeme damga vurdu. A Haber'de konuşan uzman isimler, saldırının önceden hazırlanmış ve planlı bir provokasyon olabileceğine dikkat çekerek yalnızca müdahaleyi gerçekleştiren polislerin değil, onlara talimat verenlerin de ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Beşiktaş'ın Gürcistan'daki müsabakasında tribünde Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara Gürcü polisinin ve İsrailli taraftarların orantısız güç kullanarak biber gazıyla müdahale etmesi büyük infiale yol açtı. Konuyu canlı yayında değerlendiren Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Dr. Murat Özer, Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BİR KİŞİYE 10 KİŞİ SALDIRIR MI?"
Yaşanan skandala sert tepki gösteren Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Pankartı engellemeye çalıştılar. Şu anda bütün dünya İsrail'in ne kadar vahşi olduğunu görüyor. O polisler hakkında da işlem yapılması gerekir. Bakın söyleyeyim, yani orada orantısız güç kullanıldığı aleni belli. Bir kişiye 10 kişi saldırır mı? O orantısız güç, yasal sınırların çok çok üstünde."
Görüntülerin yaşananları açıkça ortaya koyduğunu belirten Gazeteci Dr. Murat Özer ise Türk taraftarların herhangi bir saldırıda bulunmadığını vurguladı. Özer, "Bir de bizim taraftarımız... Görüntüler çok açık. Tabii, bizim taraftarımız apaçık bir şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde polise saldırmıyor, yumruk atmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Durdurmaya çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar; üstüne dayak yiyorlar yani." ifadelerini kullandı.
"TALİMATI VEREN HESAP VERMELİ"
Müdahalenin münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve arkasındaki iradenin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, talimatı verenlerin de tespit edilmesi çağrısında bulundu.
Yeşilkuş, "Tabii, sadece polise değil, polise bu talimatı verenin kim olduğunun da belirlenmesi gerek. Yani sonuç olarak polis salt orada kendi başına hareket edip bayrak, Filistin bayrağı açana bir müdahale yapmıyor; bir talimat var burada." değerlendirmesinde bulundu.
YAKIN MESAFEDEN BİBER GAZI!
Müsabaka sırasında Türk taraftarlara çok yakın mesafeden biber gazı sıkıldığı anlar büyük tepki çekerken Beşiktaş Kulübü de resmî sosyal medya hesaplarından açıklama ve fotoğraflar paylaştı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Dr. Murat Özer, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere gölge düşüren müdahaleyi eleştirdi.
Özer, "Bir de Gürcistan için çok büyük, utanç verici bir şey. Yani çok ayıp. Çünkü bizimle Gürcistan arasında nüfus cüzdanıyla geçiş yapıyorsunuz, pasaport kullanmıyorsunuz. Tek ülke gibi davranıyoruz. En yakın komşularımızdan birisi, hiç husumetimizin olmadığı bir komşumuz. Yani böyle bir hareketi Türkiye'ye yapabilir mi? Bir ülke Türkiye'ye karşı bunu nasıl yapabilir? Kendisine bu kadar iyi niyetle davranan komşusuna bu yapılabilir mi? Yani utanç." sözleriyle Gürcü makamlarına tepki gösterdi.
"İSRAİL'İN YÖNLENDİRMESİYLE PLANLANMIŞ BİR PROVOKASYON"
Olayın perde arkasındaki planlamaya işaret eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, müdahalenin önceden hazırlanmış bir provokasyon olabileceğini dile getirdi.
Erdem, "Belli ki İsrail'in tazyikiyle bu davranışları yapmış. Yani önceden hazırlıklı... Planlı. İsrail'in tazyiki var orada. Hazırlanmışlar. Bayrak da bahane edildi, küçücük bir bayrak. Dolayısıyla sonuç bu. Hani şu fotoğraf da aslında İsrailli futbolcuların da bir provokasyon yaptığını gösteriyor aslında." tespitinde bulundu.
"SAVAŞA GİDER GİBİ MÜDAHALE"
Taraftar sayısının azlığına rağmen sergilenen saldırgan tutuma anlam vermenin güç olduğunu belirten Dr. Murat Özer, müdahalenin boyutuna tepki gösterdi.
Özer, "Savaşa gider gibi yani. Zaten topu topu kaç tane taraftar var orada? Ya nasıl bu kadar vahşileşebiliyorlar? Anlamak çok güç yani." ifadelerini kullandı.
"BU ARTIK BEŞİKTAŞ MESELESİ DEĞİL"
Yaşananların tribün olaylarını aşarak diplomatik bir mesele hâline geldiğini belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanamadığına dikkat çekti.
Sohtaoğlu, "Olaylarda, şimdi görüntüler birazdan da gelmeye başlayacak. İsrail heyetiyle beraber gelen taraftarlar da aynı zamanda Gürcistan güvenlik güçleriyle beraber Türk taraftarlara saldırmış. Bu artık bir Beşiktaş meselesi değil. Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlayamayan Gürcü polisinin bu konuda diplomatik bir notayla büyükelçinin uyarılması gerekir." çağrısında bulundu.
"MAÇIN DURMASININ NEDENİ TARAFTAR DEĞİL, POLİS ŞİDDETİYDİ"
Polisin taşkınlığı önlemek yerine bizzat güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, maçın durmasına neden olan unsurun taraftarların davranışları değil, polis şiddeti olduğunu belirtti.
Güçlüer, "Hatta yani daha da ötesi, Türk taraftara karşı güvenlik riski oluşturan polis demek lazım. Yani burada polisin şiddeti ve saldırısı var. Polis bir şey yapmasa zaten hiçbir şey olmayacak, maç da devam etti. Burada aslında maçın durmasına, oyunun durmasına sebep olan polis şiddeti. Hiçbir şey yapmamış. Ya oradaki bizim taraftarlar... Hiçbir hareket yok. Ne sahaya bir şey atma ne de taşkınlık." açıklamasında bulundu.
Müdahalenin vahşet boyutuna ulaştığını belirten Dr. Murat Özer ise Filistin bayrağının açılmasının ardından yaşanan saldırılara dikkat çekti.
Özer, "Yani böyle kırmızı görmüş boğa gibi Filistin bayrağını görür görmez saldırıya geçmişler. Ötekiler de hazırlık yapmış, gaz bombaları atıyor üzerine, göz yaşartıcı spreyler sıkıyorlar." ifadelerini kullandı.