"Pankartı engellemeye çalıştılar. Şu anda bütün dünya İsrail'in ne kadar vahşi olduğunu görüyor. O polisler hakkında da işlem yapılması gerekir. Bakın söyleyeyim, yani orada orantısız güç kullanıldığı aleni belli. Bir kişiye 10 kişi saldırır mı? O orantısız güç, yasal sınırların çok çok üstünde."

Görüntülerin yaşananları açıkça ortaya koyduğunu belirten Gazeteci Dr. Murat Özer ise Türk taraftarların herhangi bir saldırıda bulunmadığını vurguladı. Özer, "Bir de bizim taraftarımız... Görüntüler çok açık. Tabii, bizim taraftarımız apaçık bir şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde polise saldırmıyor, yumruk atmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Durdurmaya çalışıyorlar, engellemeye çalışıyorlar; üstüne dayak yiyorlar yani." ifadelerini kullandı.

"TALİMATI VEREN HESAP VERMELİ"

Müdahalenin münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve arkasındaki iradenin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, talimatı verenlerin de tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Yeşilkuş, "Tabii, sadece polise değil, polise bu talimatı verenin kim olduğunun da belirlenmesi gerek. Yani sonuç olarak polis salt orada kendi başına hareket edip bayrak, Filistin bayrağı açana bir müdahale yapmıyor; bir talimat var burada." değerlendirmesinde bulundu.

YAKIN MESAFEDEN BİBER GAZI!

Müsabaka sırasında Türk taraftarlara çok yakın mesafeden biber gazı sıkıldığı anlar büyük tepki çekerken Beşiktaş Kulübü de resmî sosyal medya hesaplarından açıklama ve fotoğraflar paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Dr. Murat Özer, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere gölge düşüren müdahaleyi eleştirdi.

Özer, "Bir de Gürcistan için çok büyük, utanç verici bir şey. Yani çok ayıp. Çünkü bizimle Gürcistan arasında nüfus cüzdanıyla geçiş yapıyorsunuz, pasaport kullanmıyorsunuz. Tek ülke gibi davranıyoruz. En yakın komşularımızdan birisi, hiç husumetimizin olmadığı bir komşumuz. Yani böyle bir hareketi Türkiye'ye yapabilir mi? Bir ülke Türkiye'ye karşı bunu nasıl yapabilir? Kendisine bu kadar iyi niyetle davranan komşusuna bu yapılabilir mi? Yani utanç." sözleriyle Gürcü makamlarına tepki gösterdi.