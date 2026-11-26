Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve destek veren tüm kulüplere teşekkür eden Adalı, "Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz" dedi.

Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara saldırıda bulunulması ve yaşananlar sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, hem takımın zorlu yolculuğuna hem de taraftarların yaşadığı olaylara değindi.

Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Adalı'ya telefon | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Takımın yolculuk sırasında yaşadığı zorlukları da anlatan Adalı, "Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN POLİSİNE TEPKİ

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye de değinen Adalı, "Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız" diye konuştu.

Yaşanan olaylar nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Adalı, "Önder Özen'in dediği gibi oldu. Keşke olaylar olmasaydı, güzel bir oyun tutturmuştu çocuklar" dedi.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY MESAJI

Adalı, Trabzonspor'a da başarı dileyerek, "İnşallah Trabzonspor da kazanır. Ülkemize moral açısından ve ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisine ilişkin de konuşan Adalı, Gürcistan'da bu gece kalacaklarını ve yarın Türkiye'ye döneceklerini belirterek, derbide galibiyet hedeflediklerini söyledi.