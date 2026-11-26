Beşiktaş taraftarlarına yönelik Gürcistan'da gerçekleştirilen polis saldırısına Türk futbol kulüplerinden peş peşe tepkiler geldi.

Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Trabzonspor, Samsunspor, İstanbul Başakşehir ve Fenerbahçe Spor Kulübü destek açıklamaları yayımladı.

GALATASARAY

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş'a ve güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalan siyah-beyazlı taraftarlara destek mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynadığı iç saha maçlarına ilişkin kararlarına tepki gösterirken Gürcistan'da Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahaleleri de kınadı. Trabzonspor, Beşiktaş camiasının yanında olduğunu vurgulayarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SAMSUNSPOR

Samsunspor, futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında mücadele etme haklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren kırmızı-beyazlılar, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahaleyi şiddetle kınadı.

Samsunspor, Beşiktaş camiasının yanında olduklarını belirterek yaralanan taraftarlara acil şifalar diledi.