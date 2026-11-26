Türk kulüplerinden Gürcü polisinin Türk taraftarlarına saldırısına sert tepki: Beşiktaş'ın yanındayız!
Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi Türk futbolunu ayağa kaldırdı. Türk kulüpleri, açıklamalarında Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Samsunspor, Başakşehir ve Fenerbahçe, siyah-beyazlı camiaya destek mesajları yayımlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Kulüpler, taraftarlara yönelik orantısız müdahaleyi kınarken UEFA'ya da kararını yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.
Beşiktaş taraftarlarına yönelik Gürcistan'da gerçekleştirilen polis saldırısına Türk futbol kulüplerinden peş peşe tepkiler geldi.
Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalenin ardından Trabzonspor, Samsunspor, İstanbul Başakşehir ve Fenerbahçe Spor Kulübü destek açıklamaları yayımladı.
GALATASARAY
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş'a ve güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalan siyah-beyazlı taraftarlara destek mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili kulüp, UEFA'nın Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynadığı iç saha maçlarına ilişkin kararlarına tepki gösterirken Gürcistan'da Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahaleleri de kınadı. Trabzonspor, Beşiktaş camiasının yanında olduğunu vurgulayarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
SAMSUNSPOR
Samsunspor, futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında mücadele etme haklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren kırmızı-beyazlılar, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahaleyi şiddetle kınadı.
Samsunspor, Beşiktaş camiasının yanında olduklarını belirterek yaralanan taraftarlara acil şifalar diledi.
BAŞAKŞEHİR
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Beşiktaş'ın iç saha müsabakasını kendi ülkesinde ve taraftarları önünde oynayamamasını kabul etmediklerini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınayan turuncu-lacivertli kulüp, Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında kulüp renklerinden bağımsız birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.
FENERBAHÇE'DEN UEFA'YA ÇAĞRI
Fenerbahçe Spor Kulübü de "Beşiktaş'ın yanındayız" başlığıyla yayımladığı açıklamada, Gürcistan'da vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadı.
Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğunu belirten sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmayı tarafsız sahada yapmak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe, bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm Türk kulüplerinin haklarının savunulması noktasında da dayanışma içerisinde olacaklarını duyurdu.
GÖZTEPE
Aaçıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla eşleştikleri müsabakalarda, ev sahibi oldukları karşılaşmaları kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkı korunmalıdır. UEFA'nın bu hakkı kısıtlayan kararlarının adil ve eşit uygulama ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Takımını desteklemek için tribünde yer alan her taraftarın güvenliği, müsabakayı düzenleyen ve güvenliği sağlayan tüm kurumların sorumluluğundadır. Göztepe Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu müdahaleye maruz kalan Beşiktaş taraftarlarının yanındayız. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara acil şifalar, tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
KOCAELİSPOR'DAN UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ
Kocaelispor, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmediklerini açıkladı.
UEFA'nın süreçteki yaklaşımını çifte standartlı olarak nitelendiren yeşil-siyahlı kulüp, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahaleyi de şiddetle kınadı. Açıklamada, taraftarların güvenliğinin ve haklarının korunmasının futbolun evrensel değerlerinin temel gereği olduğu vurgulandı.
GENÇLERBİRLİĞİ: BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ
Gençlerbirliği de yayımladığı açıklamada Beşiktaş taraftarlarına destek verdi. Futbolun savaşın karşısında barışı güçlendirebilecek bir oyun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkeler arasındaki gerilimler gerekçe gösterilerek futbolun alışılmış kurallarının değiştirilmesinin sporun ruhuna haksızlık olduğu belirtildi.
Türkiye'nin, kendisini temsil eden takımların rakibi kim olursa olsun misafir kulüp taraftarlarının güvenliğini sağlayabilecek kudrette olduğu ifade edilen açıklamada, Gürcistan'da yaşanan olaylar kınandı. Gençlerbirliği, deplasmanda takımını desteklemek için yola çıkan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
AMEDSPOR
Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine Amedspor'dan da tepki geldi. Amedspor Kulübü, yayımladığı açıklamayla siyah-beyazlı camiaya dayanışma mesajı gönderdi. Amedspor'un açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kendi evinde, kendi taraftarı önünde oynayamamasını ve taraftarlarına yönelik polis müdahalesini kabul edilemez buluyoruz. Tribünler korkunun değil, özgürce sesini duyurabilmenin alanıdır. İnsanların düşüncelerini, duygularını ve vicdani duruşlarını özgürce ifade edebildiği alanlardır. Barışçıl biçimde dile getirilen hiçbir düşünce ve dayanışma çağrısı şiddetin hedefi olmamalıdır. Futbolun yasaklarla, güvenlikçi politikalarla ve taraftarlara yönelik müdahalelerle şekillendirilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Her kulübün kendi sahasında oynama, her taraftarın da takımını özgürce destekleme hakkı vardır. Beşiktaş camiasına ve taraftarına dayanışma duygularımızı iletiyoruz."
EYÜPSPOR
Eyüpspor Kulübü de Beşiktaş taraftarına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Kulüp, yayımladığı açıklamada Beşiktaş camiasıyla dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu. Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:
"UEFA'nın İsrail takımlarıyla oynanan karşılaşmalara yönelik uygulamaları kapsamında, Türk takımlarının kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyoruz. Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan bu çifte standartlı yaklaşımın son bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi ise yaşanan mağduriyeti daha da artırmıştır. Taraftarlara yönelik bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Kulüp ayrımı gözetmeksizin Türk futbolunun ve taraftarlarımızın haklarının korunması gerektiğini vurguluyor, Beşiktaş camiasıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Yaşanan olaylarda yaralanan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."