ABD'de TikTok hakkında açılan dava, sosyal medya şirketlerinin çocukların dikkatini ve parasını hedef aldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, kişisel verilerin yabancı şirketler tarafından işlenmesinin milli güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. Yapay zeka aracılığıyla toplumların psikolojik ve sosyolojik haritalarının çıkarılabildiğini belirten Yaşa, vatandaşlara yerli ve milli platformları kullanmaları çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok hakkında açılan dava, sosyal medya şirketlerinin çocukların dikkatini ve parasını hedef aldığı iddialarıyla küresel gündeme oturdu. Söz konusu platformların sadece bir iletişim aracı mı yoksa kullanıcı davranışlarını yöneten devasa birer güç merkezine mi dönüştüğü tartışılıyor. İSTİHBARATIN YENİ SİLAHI TİKTOK MU? "DİJİTAL ALANDA GÜÇ MÜCADELESİ YAŞANIYOR"

Günümüzde dünyada savaşların artık sadece silahlarla yapılmadığını vurgulayan Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, "Bilişim teknolojisi ve veri üzerinden de büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Sosyal medya platformları, bu mücadelenin en önemli araçları haline geldi. Milyonlarca vatandaşımızın kişisel bilgileri, alışkanlıkları, siyasi eğilimleri, konum bilgileri ve sosyal ilişkileri, yabancı şirketlerin sistemlerinde işleniyor" ifadelerini kullandı.

TikTok'ta kişisel veri alarmı! Konumdan ses kayıtlarına kadar büyük risk | Fotoğraf: A Haber Arşiv Yaşa, vatandaşların bu denli yakından tanınmasının, ilgili ülkeler açısından stratejik bir güç haline geldiğini belirterek, yerli platformların önemine dikkat çekti. "YERLİ PLATFORMLARIN ÖNEMİ ARTIYOR"

Devletin yerli platformlara verdiği önemin kritik olduğunu ifade eden Yaşa, "Yerli platformların, Türkiye'nin fiziki sınırları içerisinde olması gerekiyor. Verilerin Türkiye'de tutulması, istihbari kaynak olarak da kullanılabilmesini sağlıyor. Dünya genelinde istihbarat servislerinin, sosyal medya platformlarını önemli bir bilgi kaynağı olarak kullandığı bilinen bir gerçek" sözleriyle durumu özetledi. "PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK HARİTALAR ÇIKARILABİLİYOR" Sosyal medya platformlarının, kullanıcıların verileri üzerinden çok geniş bir veri havuzu oluşturduğuna dikkat çeken Yaşa, "Geçmişte elde edilmesi aylarca süren bazı istihbari bilgiler, bugün sosyal medya üzerinden çok daha hızlı analiz edilebiliyor. Bir toplumun siyasi eğilimleri, ekonomik kaygıları, dini hassasiyetleri, etnik yapısı ve toplumsal tepkileri yapay zeka ile rahatlıkla analiz edilebiliyor" dedi. 2013 yılında kamuoyuna yansıyan verilerin, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdiğini belirten Yaşa, vatandaşların hangi veriler üzerinde erişim izni verdiğini tam olarak bilmediğini vurguladı.

1. TikTok bir dijital istihbarat aracına mı dönüştü? | Fotoğraf: A Haber Arşiv "SOSYAL ZEHİRLENMEYE KARŞI TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Vatandaşların konum bilgilerinden ses kayıtlarına kadar pek çok kişisel verisinin yabancı devletlerin kontrolünde olmasının büyük riskler doğurduğunu belirten Zafer Yaşa, "Bu durum, özellikle mahkemelerimizin talep ettiği herhangi bir bilgide veya terör gibi ciddi problemlerde elimizi kolumuzu bağlıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret videoları, şikayet etsek dahi kaldırılamıyor. Bu, sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir milli güvenlik sorunudur" dedi.