UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın taraftarları polis müdahalesiyle karşılaştı. Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara sert müdahalede bulundu. Maç oncesi Beşiktaş taraftarları ise Filsitin'e destek pankartları açtı. Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular, seremonide rakip takımın oyuncularının elini sıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Be'er Şeva'yı konuk ediyor. Güvenlik gerekçeleriyle Gürcistan'a alınan karşılaşma, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Arena'da başladı.

Kritik mücadele öncesinde Gürcistan'a giden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek olmak için tribünlerdeki yerlerini aldı. Ancak Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik sert müdahalesi, karşılaşma öncesinde gündeme damga vurdu.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA MÜDAHALE

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde Gürcistan'da Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara polis müdahale etti.

MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Hapoel Be'er Şeva karşılaşması öncesinde Filistin'e destek mesajı verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin'e destek amacıyla hazırladıkları pankartları açtı.

SEREMONİDE BÜYÜK DURUŞ!

Beşiktaşlı oyuncular, maç önü seremonisinde rakip takımın oyuncularının elini sıkmayarak tepkilerini koydu.

Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

ORKUN KÖKÇÜ DE TOKALAŞMADI!

İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, kaptan Orkun Kökçü'nün maç öncesindeki hareketi dikkat çekti.

Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen yazı tura atışı sırasında siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı.

Öte yandan müsabaka öncesinde iki takımın kaptanları ve hakemlerin birlikte gerçekleştirdiği geleneksel fotoğraf çekimi de yapılmadı. Yazı tura atışının ardından doğrudan santraya geçilerek karşılaşma başlatıldı.

🦅 Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yazı tura atışında rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı. ❌ Kaptanlar ve hakemlerin fotoğraf çekimi de yapılmadan direkt santraya geçildi. https://t.co/JscYDVZrGk — AA SPOR (@aa_spor) November 26, 2026

TRİBÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Beşiktaşlı taraftarlar ile Gürcistan polisi arasında arbede yaşandı. Koltukların kırıldığı kavgada Gürcistan polisi arasında tansiyon yükseldi.

OYUNCULAR VE HAKEMLER İÇERİ GİRDİ

Yaşanan arbede sonrası her iki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.