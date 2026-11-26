Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına sert müdahale! Türkiye'den peş peşe tepkiler
Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesine Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
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TÜRK TARAFTARLARA MÜDAHALEYE DİPLOMATİK TEMAS
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.
Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.
Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.
BAKAN FİDAN GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri kaynakları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri stadyumda bulunurken vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimler gerçekleştiriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERDAL ADALI'YA TELEFON
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim takımımızın yaptığı şey dünyanın her yerinde normal karşılanıp ayakta alkışlanan bir şey. Vahşi ve barbarca bir saldırı yapıldı. Netanyahu'nun içinde bulunduğu bir stadyumda yapılabilir ancak böyle bir saldırı. Sayın cumhurbaşkanımız da Serdal Adalı'yı aradı. Kasıtlı ve siyonizmle ortak hareket eden bir zihniyet. Gürcistan polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı " dedi.