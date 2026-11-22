Geçmiş yıllardaki artışları da değerlendiren Erandaç, yeni dönemde yüzde 27 ile yüzde 30 arasındaki oranların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Enflasyon verilerinin yanı sıra refah payının da hesaplamalarda etkili olduğunu vurgulayan Erandaç, "Yüzde 27, yüzde 30'u çok dikkatli bakmamızda yarar var." ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Bülent Erandaç , 2026 yılında asgari ücrete yapılan 5 bin 970 liralık artışı ve yüzde 27'lik zam oranını hatırlattı.

Toplantılarda enflasyon beklentileri, çalışanların geçim koşulları, ekonomik gelişmeler ve işverenlerin maliyetleri değerlendirilecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı net ve brüt asgari ücret tutarı belirlenecek.

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2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde yeni ücretin belirlenmesine yönelik zam oranları ele alınacak.

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ASGARİ ÜCRETTE 36-37 BİN LİRA BEKLENTİSİ Olası zam oranlarının net asgari ücrete yansımasını da değerlendiren Erandaç, yüzde 27'lik artış senaryosunda ücretin 35-36 bin lira seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğine dikkat çeken Erandaç, Başkan Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme yaklaşımını da hatırlatarak asgari ücretin 36-37 bin lira bandında belirlenebileceğini dile getirdi.

Erandaç, geçmiş yıllardaki artışlarla yapılan kıyaslamalar doğrultusunda 36 bin liralık rakamın da olası senaryolar arasında bulunduğunu belirtti.

BRÜT ÜCRET 42 BİN LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Net asgari ücretteki olası artışın brüt ücrete ve işveren maliyetlerine etkisine de değinen Erandaç, mevcut 33 bin lira seviyesindeki brüt ücretin yüzde 27'lik artışla yaklaşık 42 bin liraya çıkabileceğini kaydetti.

Özel sektörün asgari ücret artışıyla birlikte karşılaşacağı maliyete dikkat çeken Erandaç, devletin sağladığı vergi ve sigorta primi desteklerinin de bu süreçte önem taşıdığını belirtti. Devletin vergi almadığı ve sigorta primleri konusunda sağladığı katkıların yanı sıra ek desteklerin de gündeme gelebileceğini ifade eden Erandaç, 42 bin liralık brüt ücret üzerinden yapılacak hesaplamalara işaret etti.

AÇLIK SINIRI İLE ASGARİ ÜCRET ARASINDAKİ FARK A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret ile açlık sınırının farklı kriterler üzerinden hesaplandığını belirtti. Açlık sınırının dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda ihtiyacını esas aldığını ifade eden Yılmaz, asgari ücretin ise çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en düşük ücret olduğunu vurguladı.

Mevcut asgari ücretin 28 bin 75 lira, açlık sınırının ise 38 bin lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, iki kavramın hesaplama yöntemlerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına da değinen Yılmaz, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluştuğunu belirtti. Görüşmelerin aralık ayının başında başladığını ve genellikle dört toplantının ardından ay sonunda tamamlandığını aktardı.

DEVLETİN İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücretin belirlenmesinde işverenlerin maliyetlerinin de önemli bir unsur olduğunu belirten Yılmaz, devletin sağladığı vergi istisnaları ve teşviklerle işverenin yükünü hafiflettiğini ifade etti.

2022 yılında asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatan Yılmaz, bu düzenlemeyle devletin işveren ve çalışan üzerindeki vergi yükünü azalttığını kaydetti. Asgari ücret desteğinin geçmişte 500 liradan başladığını, sonraki dönemlerde farklı tutarlara yükseltildiğini ve 2026 yılında 1.270 lira olarak uygulandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bütçe görüşmelerindeki açıklamalarının da desteğin devam edebileceğine işaret ettiğini aktaran Yılmaz, devletin sağlayacağı teşviklerin işverenin maliyetlerini azaltarak çalışanların ücretlerine olumlu yansıyabileceğini dile getirdi.

YÜZDE 30 ZAMDA İŞVERENİN MALİYETİ 52 BİN LİRAYI AŞIYOR Olası zam oranlarının işverenlere getireceği maliyetleri de değerlendiren Yılmaz, yüzde 30'luk artış senaryosunu örnek gösterdi. Bu oranda bir zam yapılması hâlinde mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücretin 36 bin 498 liraya yükseleceğini belirtti.

Söz konusu ücretin brüt karşılığının 42 bin 939 lira olacağını aktaran Yılmaz, işverenin ödeyeceği toplam tutarın ise sektöre ve prim teşviklerine göre değişeceğini ifade etti.

Yılmaz'ın hesaplamalarına göre yüzde 30 zam senaryosunda işverenin maliyeti imalat sektöründe yaklaşık 51 bin liraya, hizmet ve diğer sektörlerde 52 bin 278 liraya ulaşıyor. SGK borcu bulunan işverenler açısından ise bu tutar yaklaşık 53 bin lirayı buluyor.

SGK PRİMLERİ İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRIYOR

İşverenin asgari ücret üzerinden üstlendiği maliyetin yalnızca çalışana ödenen maaştan ibaret olmadığını belirten Yılmaz, SGK ve işsizlik sigortası primlerinin de toplam maliyette önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Brüt ücret üzerinden çalışandan yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesildiğini hatırlatan Yılmaz, işverenin de kendi prim yükümlülüğünü bu tutara eklediğini belirtti. Böylece işçinin eline geçen net ücretin üzerinde önemli bir maliyet ortaya çıktığını ifade etti.

SGK primlerinin sağlık hizmetlerinden emeklilik haklarına kadar birçok güvenceyi kapsadığını vurgulayan Yılmaz, bu ödemelerin Genel Sağlık Sigortası, uzun vadeli sigorta kolları ve iş kazası sigortası gibi alanlarda kullanıldığını anlattı.