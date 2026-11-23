Başkan Erdoğan: Refahı büyütmekte kararlıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ekonomi, savunma sanayisi, Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'de refahı büyütmekte kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, insansız savaş uçağını envanterine katan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye sürecini titizlikle yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, demokrasinin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından ekonomi, savunma sanayisi, Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Toplantımızda ülkemizde ve dünya siyasetindeki önemli gelişmeleri ele aldık. Global ekonominin kabuk değiştirdiği ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projeleri değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi büyütmek, sanayimizi, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu büyütmekte kararlıyız.
"MUHALEFET ŞOV YAPMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMIYOR"
Güncellenen orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. 2027 bütçemizin halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunmasını ve güçlendirmesini hedefleyen bütçe görüşmeleri Gazi Meclisimizde devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'na yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimiz ve muhalefet partiler arasındaki farkı çok net ortaya koymaktadır. Bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında şifa olacak hiçbir şey yapmıyor. Fikir üretemeyen muhalefetin notunu milletimizin vereceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. Türkiye önüne çıkarılan pek çok engeli istikrar ve güven ortamı sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak yönünde harcadığımız çabalar Türkiye'yi bu günlere taşımıştır. Güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir.
"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA HAK ETTİĞİ SEVİYELERE GETİRDİK"
Türkiye, başta 70'ler ve 90'lar olmak üzere yakın tarihinde güven ve istikrar eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkenin IMF'in kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri aynı şekilde hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımızı kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik. Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık.