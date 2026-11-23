BAYRAKTAR KIZILELMA ENVANTERE KATILDI: "ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜNÜ YAPACAĞIZ"

Aziz milletim, en son cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı TSK'nın emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Ejderha adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası hale gelen dronları yakan görünmez dalgalar var. Bu iki önemli gelişme Türkiye'nin potansiyeline, savunma sektöründe kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli olduğunu göstermiştir.

"SAVUNMA SANAYİİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini çok daha güçlüsünü de yapacağız. Daha güvenli gelecek istiyorsak, savunma sanayinde daha fazlasını başarmak durumundayız. Balıklar ürküyor diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam dayanışmayla hareket etmesidir. Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir.

Durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.