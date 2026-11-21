Gökyüzünde Ejderha etkisi: 51 İHA etkisiz! Yunan basını Ejderha'yı, dünya Kızılelma'yı konuşuyor
Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayisinde geliştirdiği Ejderha ve Kızılelma sistemleri uluslararası basının gündemine otururken, A Haber’de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanları Dr. Ayhan Sarı ve Dr. Anar Ali, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yükselişini ve bölgesel caydırıcılığa etkilerini değerlendirdi. Kurşun atmadan 51 İHA'yı etkisiz hale getirerek dünya rekoru kıran Ejderha'nın kabiliyetleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Kızılelma'nın envantere girmesiyle savaş konseptinde yeni bir dönemin kapısının aralandığı vurgulandı.
ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde sembolik bir gösteriyle 51 insansız hava aracını aynı anda imha eden 'Ejderha' sistemi, sınırın ötesinde büyük yankı uyandırdı.
EJDERHA DÜNYA REKORU KIRDI
Yunan basını gelişmeyi, "Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir sahne. Ejderha tek bir kurşun bile sıkmadan 51 İHA'yı düşürdü. Ejderha, Çelik Kubbe çok katmanlı savunma mimarisinin bir parçası. Türkiye 51 İHA'yı aynı anda düşürerek dünya rekoru kırdı" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.
Sistemin dünyada bir benzerinin bulunmadığına dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, "Şu an için dünyada bu seviyede bir kabiliyetin olmadığını biliyoruz. Bu neden önemli diye sorduğumuzda Moskova ve Rusya'ya yapılan saldırıları hatırlayacağız. Cihazın iki temel özelliği var: Birincisi bir uydu gibi görev yaparak gelen dronları tespit ediyor, ikincisi ise kurşun sıkmadan elektromanyetik dalgalar yayarak kablolu veya kablosuz dronların faaliyet göstermesini durduruyor ve düşmesine sebebiyet veriyor. Tek tek hedef almıyor; anten sistemi üzerinden elektromanyetik dalgaları yaydığı açı içerisindeki kablolu veya kablosuz tüm dronları düşürme kabiliyetine sahip" sözleriyle sistemin gücünü anlattı.
KABLOLU İHA TEHDİDİNE KARŞI TAM KORUMA VE ÇELİK KUBBE ENTEGRASYONU
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda elektronik karıştırmayı aşmak için kilometrelerce uzanan kablolu dronların kullanılmaya başlandığını hatırlatan Dr. Ayhan Sarı, "Kablolu dronlar sinyallerle değil direkt kablo üzerinden kontrol edildiği için klasik karıştırmalara karşı dirençliydi. Şimdi bu Ejderha teknolojisi ister kablolu ister kablosuz olsun her ikisine karşı da yaydığı elektromanyetik dalgalarla operasyon yapmalarını engelleyebiliyor. '30-40 santimlik dronlar sınırımızdan içeri nasıl girecek' dememek lazım; Ukrayna tırlarla getirip 4 bin kilometre içeride, Rusya'nın derinliklerinde bu operasyonları yaptı. Çin'de ve ABD'de üzerinde 20-30 kapsül bulunan araçlar var; bu araçlardan fırlatılan kamikaze dronlar yakınlardaki kritik altyapıları vurabiliyor. Ukrayna bu küçücük kamikaze dronlarla Rusların milyar dolarlık devasa bombardıman uçaklarını ve hangarlarını etkisiz hale getirmişti. Ejderha da işte tam burada Çelik Kubbe'nin bir uzantısı olarak devreye giriyor. Çelik Kubbe, hipersonik füzeleri yakalama kabiliyetine sahip füzelerden en ufak yakın mesafe ve alçak irtifa kamikaze dronları bertaraf edecek sistemlere kadar uzanan çok katmanlı bir savunma mimarisidir" ifadelerini kullandı.