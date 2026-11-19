Milyonlarca emeklinin merakla beklediği refah payı artışı ve bayram ikramiyeleri konusu canlı yayında masaya yatırıldı. Refah payı düzenlemesinin bayram ikramiyelerine etkisi ve basında yer alan spekülasyonlar mercek altına alınırken, konuya ilişkin A Haber’de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, ikramiyelerin artırılmasına yönelik kulis bilgileri ile yasal güvenceleri tek tek açıkladı.

Son dönemde kamuoyunda sıkça dillendirilen ve devletin üzerinde titizlikle çalıştığı refah payı artışı gündemdeki yerini korurken, söz konusu düzenlemenin bayram ikramiyelerine yansıyıp yansımayacağı ve iki başlık arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı konusu A Haber'de ele alındı. EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE Mİ GELİYOR? İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN OLASI RAKAM VE REFAH PAYI AÇIKLAMASI BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI? Konuya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Bayram ikramiyeleriyle ilgili de çalışıldığını tahmin ediyorum. Şu anda 4 bin liraydı. Onun yine bir fark verilip 5 bin liraya yükseltileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Yargıtaydan milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! YARGITAY'DAN MİLYONLARI İLGİLENDİREN EMEKLİLİK KARARI!

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ" Basında yer alan spekülasyonlara dikkat çeken Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, konunun farklı bir noktaya çekilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Basında 'Refah payı artışı olduğu için bayram ikramiyeleri kaldırılabilir' şeklinde bir bilgi dolaşıyor. Ben konunun böyle olmadığını teyit etmek için soruyorum; bayram ikramiyeleri ayrı bir konu, bu hesaplama tamamen ayrı bir konu. Dolayısıyla milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi lazım" sözleriyle aktardı. Başkan Erdoğandan emekliye düzenleme mesajı! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE DÜZENLEME MESAJI!