Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de boyut değiştirdi. Ses klonlama, deepfake videolar ve cihaz eşleştirme gibi yöntemleri kullanan dolandırıcılar, vatandaşların sesini ve görüntüsünü taklit ederek yakınlarından para talep edebiliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini anlattı; vatandaşları şüpheli arama ve mesajlara karşı uyardı.

Teknolojinin ve yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık vakaları da boyut değiştirdi. Herkesin her an mağdur olabileceği yeni nesil tuzaklarda, ses kopyalamadan deepfake videolara, cihaz eşleştirme yöntemiyle yakınların telefonunu ele geçirmekten sahte yardım çağrılarına kadar pek çok yöntem kullanılıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yapay zeka destekli dolandırıcılık çarkının nasıl döndüğünü ve vatandaşların alması gereken hayati önlemleri tüm detaylarıyla anlattı. YAPAY ZEKAYLA SESİNİZ KOPYALANABİLİR DOLANDIRICILIK ÇARKI NASIL DÖNÜYOR? Artık kimsenin kendine güvenmemesi gereken bir dönemden geçilirken, fiziki hırsızlık vakalarının yerini tamamen dijital yöntemler almaya başladı. Teknolojinin sunduğu imkanların kötü niyetli kişiler tarafından nasıl kullanıldığına dikkat çeken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Teknoloji gelişti ama yapay zeka da insanlık için ne kadar değerli bir gelişme olsa da bunu kötü kullananların da artık elini güçlendiren bir gelişme olmuş durumda. Daha önceki asayiş olaylarında genelde hırsızlık konularını fiziki olarak basında görüyorduk. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar da teknolojinin gelişmiş bütün özelliklerini son hızla kullanmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYLA SESİNİZ KOPYALANABİLİR Vatandaşların zaman zaman tanımadıkları numaralardan arandığını ve telefonu açtıklarında karşı taraftan herhangi bir ses gelmediğini belirten uzmanlar, bu sessiz aramaların arkasındaki büyük tehlikeye işaret ediyor. Telefonu açan kişilerin doğal bir refleksle "Alo", "Kimsiniz", "Efendim", "Buyurun" ve "Onaylıyorum" gibi kısa cevaplar verdiğini hatırlatan Almaçayır, "İşte yapılan araştırmalarda dolandırıcıların tam da istediği diyaloglar bunlar. Sizin kısa kısa cevaplar vermeniz, 'Alo, efendim, buyurun, onaylıyorum' vesaire cümlelerini almaya çalışıyorlar. Yapay zekayla bu sesi bilgisayarda, sistemde klonlayıp bu konuşma metninde sesinizi kopyaladıktan sonra normal iki insan arasındaki diyalog gibi sesinizden cümleler oluşturuyorlar. Bu sefer sizin yakınlarınızı ya da akrabalarınızı, yakın arkadaşlarınızı arayıp o konuşma metnini yapay zekada sohbet bandının üzerine yerleştirip yapay zekayla birlikte para ve yardım gibi taleplerde bulunuyorlar. Bunu da acil aramalarda trafik kazasına karışma, 'hesabım bloke olmuş' gibi durumlarda bu ses tonuyla dolandırma girişimlerinde bulunuyorlar." sözleriyle aktardı. Özellikle sosyal medyayı aktif kullananların paylaştıkları videolar nedeniyle bu aramalara bile gerek kalmadan çok büyük risk altında olduğunu belirten Almaçayır, "Tanımadığınız numara varsa ya açmayın ya da ilk hitabı siz değil o tanımadığınız arayan kişiden bekleyin. Cevap gelmiyorsa da kapatın telefonu." ifadelerini kullandı.

TELEFONUNUZDAKİ SES VE MESAJLAR SERVETİNİZİ ALABİLİR: ANNE ADIYLA GELEN ŞÜPHELİ MESAJ Yalnızca tanımadık numaralar değil, doğrudan anne, baba veya yakınların kendi telefon numarasından gelen mesajlar da dolandırıcıların tuzağı olabiliyor. Yaşanmış bir ihbar haber üzerinden örneği paylaşan Almaçayır, "Burada 'Annem' diye kayıtlı, gerçekten annesinin numarası üzerinden mesaj geliyor, görsel de aynı bir şekilde. 'Bana büyük bir iyilik yapabilir misin?' diye bu dolandırılmaya çalışılan kişinin cep telefonuna geliyor. Diyalog devam ediyor; 'Bana büyük bir iyilik yapar mısın?' 'Yaparım ne oldu?' diyor. 'Limitimi aştım 20 bin liralık havale gönderilemiyor benim için hemen havale yapıp ödeyebilir misin? Yarın kesinlikle hemen geri vereceğim söz.' Burada dolandırılmaya çalışılan kişi bu yazım şeklinden şüpheleniyor. Normalde annesinin kendisine böyle bir hitapta bulunmayacağını, konuşma şeklinin daha farklı olduğunu, daha samimi olduğunu daha önceki sohbetlerinden bildiği için burada şüpheleniyor ve burada da 'Geri ödemene gerek yok 50 bin lira atayım ara beni bakayım' diye dalga geçerek bu dolandırılma vakasını sonlandırıyor." sözleriyle aktardı. Dolandırıcıların bir kişinin telefonunu ele geçirerek onun numarasından yakınlarına nasıl mesaj atabildiğini de açıklayan Almaçayır, " Cihaz eşleştirme yöntemiyle sizin cep telefonunuza sızmaya çalışabilirler. Buna dikkat etmek gerekir. Özellikle 'Doğrulama kodunu girin' şeklinde size bir mesaj atılabilir. Buna kesinlikle girmeyin. Eğer o doğrulama kodu bir dolandırıcıdan geldiyse o kodu girdiğinizde sizin cep telefonunuz ele geçirilebilir ve sisteminizde bu şekilde mesajlar kullanılabilir." ifadelerini kullandı.