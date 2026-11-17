Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı: Ek gelir geliyor! Uzman isim "Artık bu kesin" diyerek açıkladı

Ekonomi yönetiminin peş peşe yaptığı açıklamalar, milyonlarca emeklinin maaş zammı beklentisini en üst seviyeye çıkardı. Canlı yayında emeklilere yönelik ek gelir formüllerini, enflasyon farkının üzerine eklenecek refah payı ile seyyanen artış seçeneklerini ve prim gün sayısındaki haksızlığı giderecek kademe çalışmalarını değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki son rakamları paylaştı.

Emekli maaşlarına yönelik son kulis bilgilerini ve resmî açıklamaları değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Ek gelir geliyor." ifadelerini kullandı. Sürecin hızlandığına işaret eden Faruk Erdem, ekonomi yönetiminden gelen açıklamaları hatırlatarak, "Şimdi hem Sayın Cevdet Yılmaz hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan benzer açıklamalar yaptılar. Normal enflasyon artışının dışında bir artış yapılacak, artık bu kesin." diye konuştu.

Yapılan hesaplamaların ayrıntılarını paylaşan Faruk Erdem, "Normal enflasyon artışını da hesapladık. Geçen gün Merkez Bankası da son enflasyon tahminini söyledi, 29,5 diye. Onun üzerinden de hesapladık, yüzde 10'luk bir artış olacak herkese, SSK, Bağ-Kur... Memur emeklilerine yüzde 8 olacak, bu kesin. Bunun üzerine de bir ek gelirin geleceği, artık o da kesin." ifadelerini kullandı.

İŞTE MASADAKİ İKİ GÜÇLÜ FORMÜL Ek gelirin nasıl uygulanacağına ilişkin alternatifleri sıralayan Faruk Erdem, "Burada değişik alternatifler üzerinde çalışılıyor, bunları da açıkladılar. İki konu öne çıktı. Birincisi seyyanen bir artış, ikincisi de refah payı. Yani bu yüzde 10'un üzerine eklenecek ek artış oranı. Yani yüzde 20 mi olur, yüzde 30 mu olur, onu göreceğiz ama yüzde 10'un üzerinde olacağı kesin." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

BAĞ-KUR VE SSK EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLECEK Seyyanen artışta hükümetin belirli bir kriter aradığını vurgulayan Faruk Erdem, "Burada özellikle seyyanen artışta bir kritere bakıyor hükümet ki doğrusu da bu aslında. Yani herkese eşit yapmak aslında adaleti sağlamıyor. Burada adalet ve hakkaniyet kelimelerini kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar da onu kullandılar." ifadelerini kullandı.

Çalışma süresi ve ödenen prim miktarının belirleyici olacağını anlatan Faruk Erdem, "Dolayısıyla daha çok günü olan öne çıkacak. Yani daha çok çalışmış, daha yüksek prim ödemiş... Yani birisi asgari ücretle çalışmış, asgari ücretten ödemiş ve 3 bin 600 gün çalışmış. Birisi de 7 bin gün çalışmış ve yüksek maaştan ödeyip daha çok para ödemiş yani havuza. Dolayısıyla bunun daha yüksek alması doğal." şeklinde konuştu. MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ EK ZAMDA!