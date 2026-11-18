Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekliye düzenleme mesajı: Sene başından önce hayata geçireceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgularken, iyileştirmenin Meclis desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini müjdeledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş iyileştirmesine ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin her beklentisini hassasiyetle takip ettiklerini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Emeklilerin geçim şartlarını yakından bildiklerini ve çözüm için kararlı adımlar attıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk." sözleriyle hükümetin sahadaki taleplere duyarsız kalmadığını hatırlattı.
YAŞ VE PRİM GÜN SAYISINA GÖRE HAKKANİYETLİ MODEL
Ekonomi yönetiminin ve Meclis grubunun üzerinde çalıştığı yeni sistemin detaylarına değinen Başkan Erdoğan, "Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.
"17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİMİZİN TAMAMINI KAPSAYACAK"
Yapılacak iyileştirmenin kapsamına ve hayata geçirileceği takvime dair de net tarih veren Başkan Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.