Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve yeni düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaş ve prim gün sayısını merkeze alan adaletli bir formül üzerinde çalışıldığını vurgularken, iyileştirmenin Meclis desteğiyle yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini müjdeledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş iyileştirmesine ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI: "SENE BAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRECEĞİZ" AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin her beklentisini hassasiyetle takip ettiklerini vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Emeklilerin geçim şartlarını yakından bildiklerini ve çözüm için kararlı adımlar attıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk." sözleriyle hükümetin sahadaki taleplere duyarsız kalmadığını hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan YAŞ VE PRİM GÜN SAYISINA GÖRE HAKKANİYETLİ MODEL Ekonomi yönetiminin ve Meclis grubunun üzerinde çalıştığı yeni sistemin detaylarına değinen Başkan Erdoğan, "Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.