Amerikan düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın 2030 yılına kadar Rusya ile NATO arasında kaçınılmaz bir çatışma yaşanacağını öngören ve Türkiye'nin savaşın dışında kalacağını iddia eden raporu masaya yatırıldı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Putin sonrası iktidar değişimi, barış görüşmelerinin çökmesi, Avrupa'ya yönelik hibrit tehditler ve Estonya üzerinden tetiklenecek 3. Dünya Savaşı senaryolarını değerlendirdi. Başbuğ, söz konusu gelişmelerin arkasında İngiltere'nin ve küresel çetenin kaostan beslenen karanlık ajandasının bulunduğuna dikkat çekti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın 2030 yılına kadar Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma yaşanabileceğine ilişkin senaryosu gündeme bomba gibi düştü. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2030'DA NATO-RUSYA SAVAŞI MI ÇIKACAK? 2030 SENARYOSU VE RAND CORPORATION'IN HEDEFİ A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programda ilk olarak RAND Corporation tarafından hazırlanan ve 2030 yılına kadar Rusya ile NATO'nun kaçınılmaz bir çatışmaya sürükleneceğini öne süren senaryo gündeme getirildi. Senaryoda Putin'in ölümü, Rusya'da iktidar değişimi, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin çökmesi, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit operasyonlar düzenlemesi, ABD'nin Güney Amerika'ya odaklanması ve Estonya'ya müdahaleyle başlayacak doğrudan bir NATO-Rusya savaşı gibi başlıklar ele alındı. Türkiye'nin olası savaşın dışında kalacağı iddiası da tartışılırken RAND Corporation'ın geçmişi ve asıl niyetleri sorgulandı.

Avrupa’da hibrit savaş alarmı! AVRUPA'DA HİBRİT SAVAŞ ALARMI! Senaryonun derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İngiltere'nin savaş hazırlıklarına ilişkin söylemlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bayağı bir araştıralım çünkü İngiltere burada niyetini açıkça ortaya koymuş durumda. Malum, İngiltere bir süredir sürekli savaş çığırtkanlığı yapıyor ve kendi halkına 'Bin gün içinde mutlaka büyük bir savaş çıkacak, radyo alın, pil alın, fener alın, geliyor.' propagandası yürütüyor." "KÜRESEL ÇETEYİ ASIL YÖNETEN AKTÖR…" Söz konusu savaş kışkırtıcılığının sistematik bir strateji olduğunu ve bu konuyu daha önce de ekranlarda dile getirdiklerini hatırlatan Haktan'ın ardından sözlerini sürdüren Başbuğ, İngiltere'nin bin gün içinde Rusya'nın bir NATO ülkesini işgal etmesi ihtimaline karşı askerî tatbikat düzenlediğini hatırlattı. Başbuğ, "Şimdi ortada Rusya'nın böyle bir senaryosu ya da iddiası var mı? Yok. Ama İngiltere kafasında bir kurgu şekillendirdi ve bunu dünyaya pazarlamanın derdine düştü. İngiltere deyince 'Güneş Batmayan İmparatorluk' tanımını ve Biden döneminde küresel çeteyi asıl yöneten aktör olduğunu hatırlamamız gerekir. Olayı sadece İngiltere olarak değil, küresel çetenin niyeti olarak okumalıyız. Ukrayna'da bu bataklığı kurarken zaten bu niyetle yola çıktılar. Ancak Türkiye'nin gayretleri, arabuluculuğu, taraflara yaklaşımı ve dünyayı uyandırması, o bataklığın derinleşmesini engelledi. İngiltere'deki mantık ise sürekli kaosun yaşanması, silah satışının devam etmesi, dünyanın savaş ortamında yeni kutuplar oluşturamaması ve kendilerinin bu süreçten eski gücüne kavuşmuş, para kazanan bir yapı olarak çıkmasıdır." dedi.

İSTANBUL ANLAŞMASI'NA İNGİLTERE SABOTAJI Raporun maddelerinin tek tek incelenmesi gerektiğinin altını çizen Haktan'ın sözlerine karşılık veren Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, RAND Corporation gibi kurumların niteliğini de değerlendirdi. Eyfel Kulesi kapandı Avrupa alev alev! EYFEL KULESİ KAPANDI AVRUPA ALEV ALEV! Başbuğ, "RAND Corporation dediğiniz yapılar, Siyonist ve emperyalist mantıklı cephenin kullandığı legalleştirilmiş aktörlerdir. 'Raporu bu doğrultuda hazırla.' derler, onlar da hazırlar. Bütün dünya da bunu sanki kesin yaşanacak gerçeklermiş gibi algılar. İngiltere'nin aklındaki senaryoda Putin ölüyor, iktidar değişiyor ve barış görüşmeleri tamamen çöküyor. Peki, barışın çökmesi kimin projesi? Doğrudan İngiltere'nin projesidir. Boris Johnson döneminde İstanbul'da neredeyse bitirdiğimiz barış anlaşması, İngiltere'nin müdahalesiyle bir anda yerle bir oldu. Bunu kendileri de inkâr edemedi." şeklinde konuştu. HİBRİT TEHDİT Mİ, SAHTE BAYRAK MI? Gündemdeki hibrit operasyonlar başlığını detaylandıran Haktan, Avrupa'da soğutma sistemlerinin aniden devre dışı kalması, havalimanı terminallerinde yaşanan sistem çökmeleri, uçaklara ve okullara yönelik asılsız bomba ihbarları ile bankacılık sistemlerine düzenlenen siber saldırıların bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Hibrit savaşın tam olarak bu yöntemlerle yürütüldüğünü vurgulayan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tam da senin söylediğin gibi; ortada tank, tüfek ya da kılıç kalkanla yürütülen bir savaş yokken bir anda elektrikler kesiliyor ve koskoca ülke saatlerce elektriksiz kalıyor. Hava yolu sistemleri kilitleniyor, uçaklar kalkamıyor ya da finans kuruluşları devre dışı bırakılarak ülkeler müthiş bir kaosa sürükleniyor. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz marketlerdeki soğutma sistemlerine yönelik siber müdahaleler de doğrudan hibrit savaşın birer parçasıdır."