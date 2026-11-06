Avrupa semalarında korku dalgası giderek büyüyor! Bir yanda yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları, diğer yanda kritik altyapılara yönelik sabotaj ve siber saldırılar... Avrupa ülkeleri peş peşe gelen tehditlerle mücadele ederken konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ve Gazeteci Bercan Tutar yaşananların sıradan bir güvenlik alarmından çok daha fazlası olabileceğine dikkat çekti.

AVRUPA HAVA SAHASINDA REAKSİYON SÜRESİ TEST EDİLİYOR

Avrupa'da yaşanan olağanüstü hareketliliği değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, uçakların tahliye edilerek aranmasının ve paniğin yatışmasının ardından yeni bomba ihbarlarının geldiğini belirtti.

Sohtaoğlu, yaşananların uzun süredir devam eden bir sürecin parçası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum aslında uzun süredir devam eden bir sürecin sonucu. Avrupa'da bir süredir patlayıcı taşıyan ya da taşımayan, askeri üslerin yakınlarına ve sivil yerleşim yerlerine düşen kimliği belirsiz insansız hava araçlarıyla ilgili olaylar yaşanıyor. Yalnızca Almanya'da geçtiğimiz ay 30'a yakın kimliği belirsiz İHA tespit edildi. Bununla da sınırlı kalmıyor; tren raylarının sinyalizasyon sistemlerinin bozulması, elektrik panolarının patlatılması gibi kundaklama ve sabotaj eylemleri de yaşanıyor. Gelinen noktada ise Avrupa semalarında bomba alarmları çalıyor. ABD'deki başkanlık ve ara seçimlerin ardından bu olayların artması, 2027'nin de Avrupa için hiç kolay geçmeyeceğini gösteriyor.

İtalya'dan Yunanistan'a, Portekiz'den Roma'ya, İskoçya'dan Finlandiya'ya, Brüksel'den İspanya'ya, İngiltere'den Danimarka ve Bulgaristan'a kadar çok geniş bir hatta bu ihbarlar yapılıyor. Bunların büyük bölümü asılsız ancak burada ergenlerin eğlencesinin ötesinde çok ciddi bir durum söz konusu. Bu hamlelerle hükümetlerin reaksiyon süreleri ölçülüyor. Savaş uçaklarının, kurtarma ekiplerinin ve bomba imha timlerinin kaç dakikada müdahale ettiği, uçakların nasıl tahliye edildiği ve hangi ekipmanların kullanıldığı test ediliyor. Bu, hibrit ve asimetrik savaşın en somut örneklerinden biridir."