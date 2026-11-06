Avrupa’da hibrit savaş alarmı! Havada ve karada büyük kaos: Peş peşe bomba alarmları ve gıda zincirine siber sabotaj
Avrupa hava sahasında art arda gelen bomba ihbarları güvenlik güçlerini alarma geçirirken İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Avusturya, Polonya ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yapmak veya savaş uçakları eşliğinde başka noktalara yönlendirilmek zorunda kaldı. Son 72 saatte 27'ye yakın asılsız ihbarın kaydedildiği ve Avrupa semalarında büyük bir kaosun yaşandığı süreçte, tehdidin yalnızca hava trafiğiyle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Karada ise marketlerin soğuk hava depolarını hedef alan siber sabotajların gıda krizini tetiklediği belirtildi. A Haber ekranlarında masaya yatırılan gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, Avrupa'nın çok boyutlu bir hibrit ve asimetrik savaşın kıskacında olduğu uyarısında bulundu.
Avrupa semalarında korku dalgası giderek büyüyor! Bir yanda yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları, diğer yanda kritik altyapılara yönelik sabotaj ve siber saldırılar... Avrupa ülkeleri peş peşe gelen tehditlerle mücadele ederken konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ve Gazeteci Bercan Tutar yaşananların sıradan bir güvenlik alarmından çok daha fazlası olabileceğine dikkat çekti.
AVRUPA HAVA SAHASINDA REAKSİYON SÜRESİ TEST EDİLİYOR
Avrupa'da yaşanan olağanüstü hareketliliği değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, uçakların tahliye edilerek aranmasının ve paniğin yatışmasının ardından yeni bomba ihbarlarının geldiğini belirtti.
Sohtaoğlu, yaşananların uzun süredir devam eden bir sürecin parçası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum aslında uzun süredir devam eden bir sürecin sonucu. Avrupa'da bir süredir patlayıcı taşıyan ya da taşımayan, askeri üslerin yakınlarına ve sivil yerleşim yerlerine düşen kimliği belirsiz insansız hava araçlarıyla ilgili olaylar yaşanıyor. Yalnızca Almanya'da geçtiğimiz ay 30'a yakın kimliği belirsiz İHA tespit edildi. Bununla da sınırlı kalmıyor; tren raylarının sinyalizasyon sistemlerinin bozulması, elektrik panolarının patlatılması gibi kundaklama ve sabotaj eylemleri de yaşanıyor. Gelinen noktada ise Avrupa semalarında bomba alarmları çalıyor. ABD'deki başkanlık ve ara seçimlerin ardından bu olayların artması, 2027'nin de Avrupa için hiç kolay geçmeyeceğini gösteriyor.
İtalya'dan Yunanistan'a, Portekiz'den Roma'ya, İskoçya'dan Finlandiya'ya, Brüksel'den İspanya'ya, İngiltere'den Danimarka ve Bulgaristan'a kadar çok geniş bir hatta bu ihbarlar yapılıyor. Bunların büyük bölümü asılsız ancak burada ergenlerin eğlencesinin ötesinde çok ciddi bir durum söz konusu. Bu hamlelerle hükümetlerin reaksiyon süreleri ölçülüyor. Savaş uçaklarının, kurtarma ekiplerinin ve bomba imha timlerinin kaç dakikada müdahale ettiği, uçakların nasıl tahliye edildiği ve hangi ekipmanların kullanıldığı test ediliyor. Bu, hibrit ve asimetrik savaşın en somut örneklerinden biridir."
GIDA ZİNCİRİNE SİBER SABOTAJ: SOĞUK HAVA DEPOLARI HEDEFTE
Tehdidin yalnızca hava sahasıyla sınırlı kalmadığını, karada da son derece tehlikeli bir sürecin yaşandığını belirten Gazeteci Mete Sohtaoğlu, marketlerin soğuk hava depolarını hedef alan siber saldırılara dikkat çekti.
Sohtaoğlu, saldırıların gıda tedarik zincirini sekteye uğratabilecek boyuta ulaştığını belirterek şunları söyledi:
"Avrupa semalarında bomba alarmları yaşanırken karada, gece 01.00 ile 03.30 saatleri arasında marketlerin sistemlerine sızılıyor. Siber saldırılarla normal şartlarda -14 ile -24 derece arasında olması gereken soğuk hava depolarının sıcaklıkları +40 ila +50 dereceye yükseltiliyor. İlk olarak Fransa'da başlayan bu durum, şube başına 100 bin avroluk zarar ve gıda kıtlığı anlamına geliyor. Belçika, İsveç, Hollanda, Almanya, İtalya, Estonya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İngiltere, Portekiz ve Romanya'da marketler siber saldırılarla işlemez hâle getirilerek halkın gıdaya erişimi engelleniyor.
Nitekim Avrupa yönetimleri de bir süredir vatandaşlarına 'Cebinizde nakit para bulundurun, üç günlük yiyecek ve su stoklayın, pil ve radyo bulundurun, sığınakların yerini bilin.' şeklinde uyarılarda bulunuyor. Soğutma sistemlerini hedef alan bu profesyonel siber sabotajlarda ve sivil havacılığı baskı altına alan eylemlerde olağan şüphelilerimiz Rusya, Kuzey Kore ve İsrail gibi aktörlerdir. Nitekim Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasından tek seferde 6,5 milyar dolar çaldı."