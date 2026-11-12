ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri kapsamında kritik bir temas daha gerçekleşiyor. ABD'li özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi. Abu Dabi'de iki gün süren Rusya-Ukrayna-ABD müzakerelerinin ardından gerçekleşecek görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışlarının ele alınması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik çözüm arayışları hız kazanırken, ABD heyeti Moskova'da yeni bir müzakere sürecine hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 12 Kasım Perşembe günü Moskova'ya ulaştı.

Kremlin'de günün ilk yarısında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme, Witkoff'un Putin ile yüz yüze yapacağı 10. temas olacak. ABD heyetini Moskova'da Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Dmitriev, yoğun karla karışık yağış altında uçaktan inen Witkoff ve Kushner'e eşlik ederek heyeti Moskova'nın merkezine götürdü.

ABU DABİ'DEKİ GÖRÜŞMELERDEN SONRA GÖZLER PUTİN'DE

Moskova'daki kritik temas, ABD arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen müzakerelerin yeni aşamasını oluşturuyor.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de iki gün boyunca üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. Çarşamba günü sona eren müzakerelerde, yeni ve kapsamlı bir esir takası yapılması konusunda planlama gündeme geldi.

Ancak görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel anlaşmazlıkların aşıldığına yönelik kamuoyuna açıklanmış bir ilerleme sağlanamadı.

Dokuz ay aradan sonra gerçekleştirilen doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflar bazı başlıklarda ilerleme kaydedildiğini bildirse de ABD tarafı, özellikle toprak meselesi başta olmak üzere önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurguladı.

PUTİN'İN DONBAS TALEBİ MASADAKİ EN BÜYÜK ENGEL

Barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine ilişkin talepleri olmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış anlaşması karşılığında Ukrayna'nın Donbas'ın tamamından çekilmesini talep ediyor. Kiev yönetimi ise ülkenin doğusundaki toprakların Rusya'ya bırakılmasını kesin bir dille reddediyor.

Toprak meselesinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması, müzakerelerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

ABD'li arabulucular ise toprak konusundaki çıkmazın aşılması için görüşmelerin savaş sonrası güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi başlıklara yönelmesini sağlamaya çalışıyor.

TRUMP'IN BARIŞ İYİMSERLİĞİNE RAĞMEN TAVİZ SİNYALİ YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda iyimser açıklamalar yapmayı sürdürse de tarafların temel taleplerinden geri adım attığına ilişkin somut bir işaret bulunmuyor.

Özellikle Donbas'ın geleceği, güvenlik garantileri ve savaş sonrası düzenlemeler konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, diplomatik sürecin önündeki en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Moskova'da Putin ile yapılacak görüşmenin, Abu Dabi'deki müzakerelerde ele alınan başlıkların ilerletilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

MOSKOVA'DAN NATO'YA SALDIRMAZLIK PAKTI MESAJI

Müzakereler sürerken Moskova'dan Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin dikkat çeken bir açıklama da geldi.

Rus bir üst düzey diplomat, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Avrupa'da kurulacak yeni güvenlik düzeninin bir parçası olarak NATO üyesi ülkelerle saldırmazlık anlaşmaları imzalayabileceğini söyledi.

Ancak Avrupa'daki birçok siyasetçi, Ukrayna'da gerçek bir ilerleme sağlanmadan, özellikle de ateşkes konusunda somut adım atılmadan Avrupa'nın genel güvenlik mimarisinin yeniden ele alınmasına karşı çıkıyor.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ardından Putin ile yapılacak temas, Trump yönetiminin diplomatik girişimlerinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Ancak tarafların Donbas'ın geleceği ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki farklı tutumları, kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasının önünde ciddi engeller oluşturuyor.

Moskova'daki görüşmelerin ardından taraflardan gelecek açıklamalar, ABD'nin barış planında ilerleme sağlanıp sağlanmadığına ilişkin önemli ipuçları verecek.