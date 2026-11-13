Rutte, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi marjında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Orta Doğu'daki durum ve gerilimler bağlamında Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ilişkin soruya Rutte, "Türkiye, açıkça NATO'nun kilit müttefiklerinden biri. Neredeyse en başından beri İttifak'ın parçası. Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip. Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi altyapılarından birine sahip. Dolayısıyla Türkiye, her açıdan kilit bir müttefik ve diğer 31 müttefik tarafından büyük saygı görüyor." yanıtını verdi.



Rutte, Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantilerinde NATO'nun rolüne ilişkin soru üzerine, Avrupalılar ile ABD'nin bu yıl ocak ayında Paris'te düzenlenen "çok başarılı" toplantıda, garantilerin nasıl şekillendirileceği konusunda ortak sonuçlara ulaştığını anımsattı.



Türkiye ve diğer kilit Avrupa ülkelerinin bu düzenlemelerde rol üstlenmesinin öngörüldüğünü aktaran Rutte, ABD'nin de açık bir destek güvencesi sağlayacağını ifade etti.



Rutte, "Bütün bunlar esas itibarıyla tamamlandı, hazır. Ancak şimdi elbette bir barış anlaşmasına ya da en azından ateşkese ihtiyacımız var. Herkesin başarmak için bu kadar yoğun çalıştığı şey de bu." dedi.



NATO Genel Sekreteri Rutte, "Bütün bu ülkeler aynı tehditle karşı karşıya. Rusya'dan kaynaklanan tehditler, aynı zamanda Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle birlikte çalışmasından kaynaklanan tehditler." ifadelerini kullandı.



Zirvede bu tehditlerle nasıl baş edileceğine odaklanacaklarını belirten Rutte, bunun öncelikle mali kaynak gerektirdiğini vurguladı.



Avrupalı NATO müttefikleri ile Kanada'nın 2025 ve 2026 yıllarında toplam 250 milyar dolar ilave savunma harcaması yaptığını kaydeden Rutte, bu alanda önemli adımlar atılmasına rağmen daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Rutte, savunma sanayisi üretiminin de artırılması gerektiğini belirterek, "Kendimizi korumak için daha fazla silah sistemine, daha fazla teçhizata ihtiyacımız var. Bu alanda çok şey yapılıyor ancak burada da daha fazlasının yapılması gerekiyor." diye konuştu.