Olay yeri inceleme laboratuvarı kapılarını A Haber'e açtı: İğneyle kuyu kazar gibi delil inceliyorlar
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı, kapılarını A Haber'e açtı. Ramazan Almaçayır ve Senat Destanoğlu, suçla mücadelede kritik rol oynayan inceleme sürecini görüntüledi. Silahlardan kağıt ve poşet parçalarına kadar farklı materyaller, özel ışık sistemleri ve dijital teknolojilerle incelenerek parmak izleri tespit ediliyor, soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağlanıyor.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı kapılarını A Haber'e açtı. Soruşturma dosyalarından gelen yırtılmış kağıt ve poşet parçalarından silahlara kadar her numunenin titizlikle incelendiği laboratuvarda, suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin tüm imkanları seferber ediliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve kameraman Senat Destanoğlu, delillerin karanlık odadan dijital ekrana ve büyüteç altına uzanan inceleme sürecini adım adım görüntüledi.
KAĞIT, POŞET HER BİRİ AYRI DELİL: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞMA
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı'nda, çok sayıda soruşturma dosyasıyla ilgili gönderilen ve her biri delil niteliği taşıyan numuneler görevli memurlar tarafından mercek altına alınıyor. Laboratuvarda küçük bir kağıt ya da poşet parçasından parçalanmış ve buruşmuş kağıt parçalarına kadar en ufak materyaller dahi büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Çalışmaların önemine dikkat çeken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Burada parçalanmış ve buruşmuş kağıt parçalarına kadar her şey aslında onlar için bir delil niteliğinde. Soruşturma bürosunun yapmış olduğu incelemelerde işini kolaylaştıracak o ipucunu bulmak için adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yapılıyor. Çok ufak bir numune bile onlar için büyük fotoğrafı bulma konusunda, o puzzle'ı tamamlama konusunda önemli birer detay niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.
SİLAHTAKİ PARMAK İZLERİ KARANLIK ODADA TESPİT EDİLİYOR
Laboratuvarda yapılan çalışmalar kapsamında, soruşturma dosyasında örnek olarak gönderilen bir silah üzerinde de parmak izi incelemesi gerçekleştirildi. Suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen bu hassas işlem için öncelikle karanlık odaya geçildi. Laboratuvar görevlisi, silah üzerinde parmak izi olup olmadığını belirlemek amacıyla silahı çekim sehpasının üzerine yerleştirdi. Elde edilen görüntüler eş zamanlı olarak dijital ekrana yansıtılırken, başka bir görevli personel ekran üzerindeki kare alanda yer alan parmak izlerinin tespitini yaptı. İnceleme yapılan silah üzerindeki izlerin akıbetine ilişkin bilgi veren laboratuvar görevlisi, " Silah üzerinden elde ettiğimiz izler dijital ortama aktarıldı. Buradan kimlik tespiti için karşılaştırılacak." sözleriyle aktardı.
MAVİ IŞIK VE BÜYÜTEÇLE EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELEME
Parmak izi geliştirme çalışmaları yalnızca silahlarla sınırlı kalmıyor; kağıt, poşet veya soruşturma dosyası kapsamında araç, otomobil ve diğer mekanlardan ele geçirilen deliller de aynı titizlikle inceleniyor. Sehpa üzerine mavi ışık yansıtılarak mavi ışıklı ekranda incelenen materyallerdeki onlarca iz de tek tek tespit edilerek incelemeye gönderiliyor. Gelişen teknoloji ile tecrübenin birleştirildiği laboratuvarda, silah üzerindeki parmak izlerinin dijital ortama aktarılmasının ardından büyüteç üzerinde de daha detaylı bir inceleme gerçekleştiriliyor. Daire içerisine alınmış alandaki parmak izleri, büyüteç altında çok daha net bir şekilde görülerek analiz ediliyor.
SAHADAKİ EKİPLERİN ELİNİ GÜÇLENDİREN İŞ BİRLİĞİ
Olay Yeri İnceleme ekipleri, bir taraftan teknolojinin sunduğu imkanları en ince ayrıntısına kadar kullanırken, diğer taraftan sahadaki soruşturma birimlerinin incelemek üzere ilettiği materyalleri tek tek ele alıyor. Yapılan çalışmaların sahadaki yansımasını değerlendiren Ramazan Almaçayır, "Teknolojinin bütün imkanları en ince ayrıntısına kadar kullanılıyor suç ve suçluyla mücadele için. Bu da sahadaki ekiplerin elini bir o kadar güçlendiriyor, suç ve suçluyla mücadelede de aslında yapılan iş birliğini en net şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.