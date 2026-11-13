Olay yeri inceleme laboratuvarı kapılarını A Haber'e açtı: İğneyle kuyu kazar gibi delil inceliyorlar

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı kapılarını A Haber'e açtı. Soruşturma dosyalarından gelen yırtılmış kağıt ve poşet parçalarından silahlara kadar her numunenin titizlikle incelendiği laboratuvarda, suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin tüm imkanları seferber ediliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve kameraman Senat Destanoğlu, delillerin karanlık odadan dijital ekrana ve büyüteç altına uzanan inceleme sürecini adım adım görüntüledi.

KAĞIT, POŞET HER BİRİ AYRI DELİL: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞMA

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı'nda, çok sayıda soruşturma dosyasıyla ilgili gönderilen ve her biri delil niteliği taşıyan numuneler görevli memurlar tarafından mercek altına alınıyor. Laboratuvarda küçük bir kağıt ya da poşet parçasından parçalanmış ve buruşmuş kağıt parçalarına kadar en ufak materyaller dahi büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Çalışmaların önemine dikkat çeken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Burada parçalanmış ve buruşmuş kağıt parçalarına kadar her şey aslında onlar için bir delil niteliğinde. Soruşturma bürosunun yapmış olduğu incelemelerde işini kolaylaştıracak o ipucunu bulmak için adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yapılıyor. Çok ufak bir numune bile onlar için büyük fotoğrafı bulma konusunda, o puzzle'ı tamamlama konusunda önemli birer detay niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.