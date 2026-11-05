Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası
Avrupa'da ekonomik sıkıntılar ve eğitim sorunlarına yönelik tepkiler sokaklara taştı. Fransa'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel greve işçiler, memurlar ve öğrenciler katılırken, Yunanistan'da öğrenciler ve eğitimciler 57 kentte protesto düzenledi. Fransa'da 70 bin polis ve jandarma görevlendirilirken Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı. Yunanistan'da ise öğrenciler, okullardan dökülen sıvaları parlamento önüne bırakarak hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.
Avrupa'da ekonomik sıkıntılar ve eğitim alanındaki sorunlara yönelik tepkiler meydanlara taşındı. Fransa'da hayat pahalılığına karşı sendikaların çağrısıyla genel grev başlatılırken, Yunanistan'da öğrenciler ve eğitimciler 57 kentte sokağa çıktı.
FRANSA'DA GENEL GREV! 70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ
Fransa'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev, ülke genelinde günlük yaşamı etkiledi. Hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş talep eden işçiler ve memurlar iş bırakırken, eğitim politikalarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler de eylemlere katıldı.
Lyon, Marsilya ve Nantes başta olmak üzere farklı şehirlerde sabah saatlerinde başlayan gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Grev nedeniyle okullar ve trenler dahil çeşitli kamu hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Eyfel Kulesi de grev kapsamında ziyarete kapatıldı.
Fransa'nın önde gelen sendikalarından CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla protestocunun gösterilere katıldığını duyurdu. Ülke genelindeki eylemlere 700 bin kişinin katılması bekleniyor.
CGT lideri Sophie Binet, hükümete seslenerek talepler karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.
Binet, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.
LYON'DA POLİS MÜDAHALESİ, LİSELERDE YANGIN
Fransa'daki gösteriler sırasında bazı kentlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.