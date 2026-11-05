"Okullarda durum gerçekten vahim ve perişan. Öğrenciler bugün Atina'da, parlamento önündeki Sintagma Meydanı'na kutular ve poşetler içinde getirdikleri dökülen sıvaları bıraktılar. 'Başımıza düşen sıvalar altında eğitim alıyoruz' sloganlarıyla hükümetin eğitime ayırmadığı bütçeyi gözler önüne serdiler."

Yunanistan'daki protestoların en dikkat çekici görüntülerinden biri Atina'daki Sintagma Meydanı'nda yaşandı. Öğrenciler, okulların tavanlarından dökülen sıvaları kutular ve poşetler içinde parlamento önüne taşıdı.

Bazı kentlerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandığını da aktaran Tahsin, Selanik ve Atina başta olmak üzere bazı şehirlerde polise molotofkokteylleri atıldığını, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbedeler çıktığını belirtti.

FAHİŞ KİRALAR VE YETERSİZ YURTLAR ÖĞRENCİLERİ ZORLUYOR

Yunanistan'daki protestoların bir diğer önemli nedeni ise öğrencilerin barınma ve geçim giderleri oldu. Yetersiz yurt kapasitesi ve yükselen kiralar, öğrenciler ile ailelerinin ekonomik yükünü artırdı.

Bir öğrencinin yalnızca kira ve temel geçinme giderlerinin aylık 800 avroya ulaştığını belirten İlhan Tahsin, Atina ve Selanik'te benzer sorunların yaşandığını söyledi.