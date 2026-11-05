-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Avrupa'da ekonomik sıkıntılar ve eğitim sorunlarına yönelik tepkiler sokaklara taştı. Fransa'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel greve işçiler, memurlar ve öğrenciler katılırken, Yunanistan'da öğrenciler ve eğitimciler 57 kentte protesto düzenledi. Fransa'da 70 bin polis ve jandarma görevlendirilirken Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı. Yunanistan'da ise öğrenciler, okullardan dökülen sıvaları parlamento önüne bırakarak hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 1

Avrupa'da ekonomik sıkıntılar ve eğitim alanındaki sorunlara yönelik tepkiler meydanlara taşındı. Fransa'da hayat pahalılığına karşı sendikaların çağrısıyla genel grev başlatılırken, Yunanistan'da öğrenciler ve eğitimciler 57 kentte sokağa çıktı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 2

FRANSA'DA GENEL GREV! 70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa'da sendikaların çağrısıyla başlayan genel grev, ülke genelinde günlük yaşamı etkiledi. Hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş talep eden işçiler ve memurlar iş bırakırken, eğitim politikalarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler de eylemlere katıldı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 3

FRANSA'DA GREV DALGASI ÜLKE GENELİNE YAYILDI!

Lyon, Marsilya ve Nantes başta olmak üzere farklı şehirlerde sabah saatlerinde başlayan gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Grev nedeniyle okullar ve trenler dahil çeşitli kamu hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Eyfel Kulesi de grev kapsamında ziyarete kapatıldı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 4

Fransa'nın önde gelen sendikalarından CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla protestocunun gösterilere katıldığını duyurdu. Ülke genelindeki eylemlere 700 bin kişinin katılması bekleniyor.

CGT lideri Sophie Binet, hükümete seslenerek talepler karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 5

Binet, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

LYON'DA POLİS MÜDAHALESİ, LİSELERDE YANGIN

Fransa'daki gösteriler sırasında bazı kentlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 6

Lyon'da çevik kuvvet polisi, bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocuların bir kısmı polis aleyhinde sloganlar atarken, bazı kişilerin siyah kıyafetler giyerek yüzlerini kapattığı görüldü.

Toulouse kentinde ise valilikten yapılan açıklamaya göre, Tournefeuille'deki Françoise Lisesi'ne giren yaklaşık 30 kişi içeriye havai fişek attı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Siyah kıyafetli ve maskeli grup daha sonra gözaltına alındı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 7

Lille'de de Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken güvenlik güçleri olay yerinde önlem aldı.

PARİS'TE BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) ile Ulus Meydanı (Place de la Nation) arasındaki güzergahta yürüyüş düzenlenmesine izin verildi.

Sendikaların, Sarı Yeleklilerin, işçilerin ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Türkiye saatiyle 16.00'da başladı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 8

AVRUPA'DA ÖĞRENCİ PROTESTOLARI BÜYÜYOR!

YUNANİSTAN'DA 57 KENTTE ÖĞRENCİ PROTESTOSU

Fransa'da başlayan, ardından İspanya, İtalya ve Arnavutluk'a yayılan öğrenci eylemleri Yunanistan'ı da etkisi altına aldı. Başkent Atina başta olmak üzere 57 kentte sokağa çıkan binlerce öğrenci ve eğitimci; yetersiz yurt kapasitesine, yükselen kiralara ve bakımsız okul binalarına tepki gösterdi.

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den aktardığı gelişmelerde, öğrencilerin önceki haftalarda da parlamento önüne çadır kurduğunu hatırlattı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 9

Tahsin, "Geçtiğimiz haftalarda parlamentonun önüne çadır kuran öğrenciler, 55 şehirde protesto yürüyüşleri gerçekleştirmişti. Bugün de sabah saat 11.00 itibarıyla bulunduğum Gümülcine dahil olmak üzere; başta başkent Atina, Selanik ve Patra gibi büyük kentlerin de yer aldığı 57 şehirde kitlesel yürüyüşler düzenlendi" dedi.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 10

Öğrencilerin eylemlerine öğretmenlerin ve eğitimcilerin de destek verdiğini belirten Tahsin, "Tabii öğrenciler yalnız değil; öğretmenler ve eğitimciler de bu eylemlere katılarak destek verdi. Ancak bu gösteriler durulacağa benzemiyor, öğrenciler son derece kararlı" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 11

OKULLARDAN DÖKÜLEN SIVALARI PARLAMENTO ÖNÜNE BIRAKTILAR

Yunanistan'daki protestoların en dikkat çekici görüntülerinden biri Atina'daki Sintagma Meydanı'nda yaşandı. Öğrenciler, okulların tavanlarından dökülen sıvaları kutular ve poşetler içinde parlamento önüne taşıdı.

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, okullardaki fiziki koşullara tepki gösteren öğrencilerin eylemini şu sözlerle anlattı:

"Okullarda durum gerçekten vahim ve perişan. Öğrenciler bugün Atina'da, parlamento önündeki Sintagma Meydanı'na kutular ve poşetler içinde getirdikleri dökülen sıvaları bıraktılar. 'Başımıza düşen sıvalar altında eğitim alıyoruz' sloganlarıyla hükümetin eğitime ayırmadığı bütçeyi gözler önüne serdiler."

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 12

Bazı kentlerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandığını da aktaran Tahsin, Selanik ve Atina başta olmak üzere bazı şehirlerde polise molotofkokteylleri atıldığını, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbedeler çıktığını belirtti.

FAHİŞ KİRALAR VE YETERSİZ YURTLAR ÖĞRENCİLERİ ZORLUYOR

Yunanistan'daki protestoların bir diğer önemli nedeni ise öğrencilerin barınma ve geçim giderleri oldu. Yetersiz yurt kapasitesi ve yükselen kiralar, öğrenciler ile ailelerinin ekonomik yükünü artırdı.

Bir öğrencinin yalnızca kira ve temel geçinme giderlerinin aylık 800 avroya ulaştığını belirten İlhan Tahsin, Atina ve Selanik'te benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 13

Yurtların ihtiyacı karşılamadığını ve yeni yurtların da inşa edilmediğini aktaran Tahsin, Türkiye ile kıyaslama yaparak Türkiye'deki öğrencilerin daha geniş yurt imkanlarına sahip olduğunu ifade etti.

Gümülcine'deki kira artışlarına da dikkat çeken Tahsin, daha önce 200 avro olan kiraların, Trakya Dimokritos Üniversitesi'nin tıp ve hukuk gibi fakültelerine gelen öğrencilerin oluşturduğu talep nedeniyle 350-400 avroya kadar yükseldiğini belirtti.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 14

Bölgedeki ekonomik sıkıntıların aileleri de etkilediğini anlatan Tahsin, bazı ailelerin küçük 1+1 daireler alıp kiraya vererek geçinmeye çalıştığını, bu durumun da öğrencilerin tepkisini artırdığını söyledi.

"BİZİM SORUNLARIMIZ YERİNE SÜREKLİ SİLAH ALIYORLAR"

Yunanistan'da öğrencilerin hükümetin eğitim alanındaki sorunlara yeterince eğilmediğini düşündüğünü belirten Tahsin, eylemcilerin bütçe tercihlerine yönelik tepkilerini de aktardı.

Fransa'da Eyfel Kulesi kapandı, Yunanistan'da öğrenciler parlamentoya yürüdü! Avrupa'da protesto dalgası 15

Öğrencilerin hükümetin sessizliğine tepki gösterdiğini söyleyen Tahsin, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin sessizliği öğrencileri adeta çıldırtıyor. Hazırladıkları bildirilerde ve yaptıkları açıklamalarda açıkça 'Bizim sorunlarımızı kaale almıyorlar, sürekli silah alıyorlar' diyerek tepkilerini dile getiriyorlar. Önümüzdeki günlerde Yunanistan sokaklarındaki bu eylemlerin artarak devam etmesi bekleniyor."

İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız
Sonraki Galeri
İsrail'de seçim sonuçları paniği! Trump'a ve Tel Aviv'e pahalıya patladı: Savunmasızız
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin