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"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu

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"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu

Siyasette sıcak gelişmeler yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kongresine yönelik hamleleri ve kulislerde konuşulan "dost yönetim" formülünün perde arkası aralandı. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında Özgür Özel ve ekibinin CHP'yi dizayn etme stratejilerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamleleriyle bozduğu planları, parti içindeki "üçüncü yolcuları" ve Yeni Parti'nin yönetim kadrosunda yer alması beklenen flaş isimleri tek tek açıkladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesindeki yönetim mücadelesi yeni bir boyuta taşınırken, gazeteci Sinan Burhan canlı yayında dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

CHP'DE "DOST YÖNETİM" TARTIŞMASI!

ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP PLANI VE "DOST YÖNETİM" STRATEJİSİ

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında, ilk olarak Özgür Özel'in CHP kongresine yönelik planı ve kulislerde konuşulan "dost yönetim" kavramı ele alındı. Özel ve ekibinin, CHP'de kendilerine yakın bir adayı destekleme seçeneği üzerinde durduğu, ilerleyen süreçte CHP ile Yeni Parti arasında ortak hareket edilebilecek bir zemin oluşturulması açısından bu değişimin kritik görüldüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak Özgür Özel'e yakın bir ismin aday gösterilip gösterilmeyeceği ve "dost yönetim" formülünün ayrıntıları gündeme getirildi.

"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu - 1

Sürecin ilk aşamasını anlatan Gazeteci Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin ilk aşamasını bozdu. CHP'de Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Polat Şaroğlu, Tolga Sağ ve Gül Çiftci'nin de aralarında bulunduğu 48 kişi kalmıştı. Olası bir mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından bozulması durumunda CHP, Selin Sayek Böke'nin başkanlığında yoluna devam edecekti. Ancak Kemal Bey ve ekibi, iki hafta önce söz konusu 48 ismi ihraç etti. Bu isimler, hem butlan kararını beklemek hem de Yargıtay'ın kararı bozarak 'Özgür Bey'e dön' demesi ihtimaline karşı hazırlıksız yakalanmamak amacıyla Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde oraya geçmemişti. Kemal Bey bu durumu görünce ihraç hamlesinde bulundu.

Özgür Bey'in ilk aşamadaki planı, söz konusu 48 kişi ihraç edilmeden önce Selin Sayek Böke'nin CHP Genel Başkanı olmasıydı. Biz buna 'CHP içindeki Truva atları' dediğimizde Özgür Bey televizyonda, 'Biz Truva atı değiliz, partinin sahibiyiz' dedi. Ancak ardından o 48 kişi ihraç edildi. Peki, 'dost yönetim' ne anlama geliyor? Özgür Bey bir röportajında, 'Biz CHP'yle, Kemal Bey'le bir araya gelmeyiz' diyor. Zaten seçimlere kadar 'butlan yönetimi' kavramını kullanacaklarını, mevcut yapıya CHP yönetimi demeyeceklerini belirten bir stratejileri de var."

CHP'Yİ DİZAYN PROJESİ Mİ? "ÜÇÜNCÜ YOLCULAR" SAHNEDE

"Dost yönetim" kavramının Özgür Özel'in CHP'yi dizayn etme projesi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gazeteci Sinan Burhan, bu yönde bir niyet bulunduğunu ancak bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Burhan, CHP'de ihraç edilen 48 kişinin ardından bir de "üçüncü yolcular" olarak adlandırılan grubun bulunduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böyle bir niyeti var, dizayn edebilir mi bilemem. CHP'de o 48 kişiden sonra bir de 'üçüncü yolcular' grubu var. Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay gibi isimler, Kemal Bey'e 'Kemal Bey, siz onursal genel başkan olun ve partiyi yeni bir isme devredin' diyorlar.

En son Abant'taki toplantıda bazı milletvekilleri Kemal Bey'e, 'Onursal genel başkan olarak devam edin. Siz olursanız seçimlerde başarısız oluruz. Binalardaki 'Hain Kemal' tepkileri ve butlan süreci nedeniyle taban sizden koptu, oyu alamazsınız' dediler."

"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu - 2

KILIÇDAROĞLU'NA ONURSAL BAŞKANLIK BASKISI VE ADAYLIK HESAPLARI

Üçüncü yolcuların Kılıçdaroğlu'yla doğrudan yarışmak yerine neden onursal başkanlık teklifinde bulunduğu ve seçimlere kadar CHP yönetiminin değişip değişmeyeceği de programda gündeme geldi.

Bu soruyu yanıtlayan Gazeteci Sinan Burhan, CHP'deki yönetimin 2029 yerel seçimlerine kadar değişmeyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Değişmez. 2029 belediye seçimlerine kadar Kemal Bey devam eder ve devam etmesi de gerekir. Aksi takdirde CHP içerisinde birlik ve bütünlük sağlanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu şu an birlik ve bütünlüğün teminatıdır.

Kemal Bey ayrılırsa sekiz genel başkan adayı çıkar. Oğuz Kaan Salıcı ve Müslüm Sarı aday olmak ister. Ali Öztunç, 'Kimse yoksa ben varım' dedi. Gürsel Erol ise 'Kemal Bey olmazsa adayım' diyor. Muharrem İnce de mevcut yönetimde olmasa bile doğal bir adaydır. Kendisi, 'Torun seviyorum, aday değilim' dese de CHP'de aday olmak ister.

'Dost yönetim' dedikleri şey, Kemal Bey'in CHP'nin başından ayrılması ya da görevden uzaklaştırılması hâlinde yerine gelecek yönetimle Özgür Bey'in birlikte hareket etmesidir. Hatta Özgür Bey, 'CHP'deki kurultay delegelerini Kemal Bey yazabilir ama ben o delegelerle seçime girsem yine kazanırım' diyerek oldukça iddialı konuşuyor. 31 Mart seçimleri ve Ekrem İmamoğlu dosyası üzerinden elde ettiği meşruiyeti CHP'de de sağlayabileceğini düşünüyorlar."

"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu - 3

DELEGE LİSTELERİ VE İTTİFAK PLANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu delege yapısının ve parti içindeki dengelerin değiştirilebilmesi için bir müdahale bütçesi bulunup bulunmadığı da programda tartışıldı.

Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte CHP'nin kongre takvimini ve delege yapılanmasını yakından takip edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Özgür Bey, bu haftaki kurultaydan sonra CHP'nin kongre sürecini, il ve ilçe kongrelerini, delegeleri ve başkanları yakından takip edecek. Delege listesini önüne alarak Kemal Bey'e rakip olabilecek kim varsa onunla temas kuracak. Kimseye Truva atı demiyorum ancak Kemal Bey'in dışındaki bir adayla yol yürümek ve değişimi sağlamak için çaba göstereceklerini, bir adayı destekleyeceklerini biliyorum.

Planları net: Kemal Bey değişirse hem cumhurbaşkanı adaylığı hem de milletvekili listeleri konusunda ittifak yapabileceklerini söylüyorlar. 'Dost yönetim' tam olarak budur. Bütün hedef, Kemal Bey'in değişmesidir."

"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu - 4

"BUTLAN YÖNETİMİ" STRATEJİSİ VE ŞEYTANLAŞTIRMA KAMPANYASI

Özgür Özel'in CHP'ye yönelik planlarına karşılık Yeni Parti'de de kendilerine yakın bir yönetim oluşturulup oluşturulamayacağı sorusu gündeme getirildi.

Gazeteci Sinan Burhan, CHP yönetiminin bazı medya organları tarafından hedef alındığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ediyormuş gibi gösterildiğini savundu.

Burhan, söz konusu stratejiye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"CHP yönetimi, belirli medya organları tarafından o kadar şeytanlaştırıldı ki Kemal Bey'i iktidarın ortağı gibi gösterip 'Butlan Genel Başkan' diyerek ciddi bir nefret oluşturmaya çalıştılar. Bu algı kırılıyor ancak CHP'den ayrılanlar, Kemal Bey'i iktidarla birlikte hareket eden bir pozisyona sokarak kendi meşruiyetlerini sağlıyorlar. Seçimlere kadar kesinlikle CHP yönetimi demeyeceklerini, 'butlan yönetimi' ifadesini kullanarak ötekileştirmeye devam edeceklerini söylüyorlar."

İMAMOĞLU'NUN PARTİ ARAYIŞI VE "ARINMA" ÇIKIŞI

Özgür Özel'in CHP yönetimini "dost yönetim" formülü üzerinden dizayn etme çabasının arkasındaki nedenler de programda ele alındı.

Gazeteci Sinan Burhan, Özel'in aslında CHP'den kopmak istemediğini, ayrılık sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğunu öne sürdü.

Burhan, sürecin perde arkasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özgür Bey'in gözü hâlâ CHP'de. Kendisi aslında partiden kopmak istemedi. Ayrılık, Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle oldu. Kurmayları da son seçeneğin ayrılmak olduğunu söylüyordu.

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunacak bir partiye ve yönetime ihtiyacı vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye gelince 'arınma' diyerek Ekrem İmamoğlu'nu dışarıda bıraktı. İmamoğlu'nun siyasi değil, yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandığını vurgulayarak 'Aklanın, gelin' dedi.

Bu durumda Ekrem Bey'i savunacak bir parti gerekiyordu. O parti de İmamoğlu'yla birlikte hareket eden Yeni Parti oldu."

"Dost yönetim" maskesiyle CHP'yi kuşatma planı mı? Özgür Özel'in gizli planı A Haber’de deşifre oldu - 5

YENİ PARTİ'NİN A TAKIMI: BOMBA KULİS BİLGİLERİ

Yeni Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun partisi olup olmadığı ve CHP'den ne istediği de programın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Gazeteci Sinan Burhan, Yeni Parti'nin doğrudan CHP seçmenine seslendiğini ve CHP'nin oy tabanına yöneldiğini öne sürdü. Partinin yönetim kadrosunda yer alması beklenen isimleri de açıklayan Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den oy istiyorlar, CHP'ye bir tek oyun bile gitmesini istemiyorlar. Yeni Parti doğal olarak CHP'nin seçmen kitlesine sesleniyor ve seçmen büyük oranda Yeni Parti'ye yakınlaşmış görünüyor. Yeni Parti'de yeni bir genel başkanlık yönetimi olmayacak ancak A takımında yer alacak isimleri kulis bilgisi olarak verelim:

CHP'den gelen Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreter olması bekleniyor. Demokrat Parti'den geçen Salih Uzun ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Okan Konuralp'in genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. CHP'den ihraç edilen Gül Çiftci, Gelecek Partisi kontenjanından Kerim Rota ve eski Bilecik Belediye Başkanı Yaşar Tüzün'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. Ayrıca fındık tartışmalarıyla bilinen Sencer Solakoğlu'nun da genel başkan yardımcısı olacağı belirtiliyor."

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER LİSTEYE GİRECEK Mİ?

Programın moderatörü, açıklanan A takımı listesinde Ekrem İmamoğlu'na yakınlıklarıyla bilinen Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut gibi isimlerin yer almamasına dikkat çekti. Bu eleştirilerin ardından yönetim tablosunun değişip değişmeyeceği de soruldu.

Gazeteci Sinan Burhan, listede yeni değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ederek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bu eleştirilerden sonra yarını beklemek lazım. Yarın enteresan gelişmeler olabilir. Rahmetli Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Bakarsınız Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği isimler de partinin başkanlık divanında ya da MYK'sında yer alabilir."

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#CHP Kurultayı #Yeni Parti Kongresi
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